Roca Rey y su profunda devoción a la Virgen de la Estrella de Sevilla: “Hasta que no fui a verla, no abrí la Puerta del Príncipe”

Andrés Roca Rey, figura indiscutible del toreo actual, ha hablado en una reciente entrevista sobre su intensa vinculación espiritual con la Virgen de la Estrella, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa sevillana.

El torero limeño, de solo 28 años, se ha consolidado como uno de los nombres más relevantes del panorama taurino internacional, acumulando hitos como tres salidas por la Puerta Grande de Las Ventas y haber encabezado el escalafón taurino en 2018, 2023 y 2024.

La confesión llegó durante su participación en el programa “Gente Maravillosa”, espacio conducido por Toñi Moreno en Canal Sur, donde se abordan distintas problemáticas sociales en Andalucía. En un momento de la entrevista, Moreno le preguntó directamente por su relación con la Virgen de la Estrella, y el torero no dudó en compartir una experiencia personal que ha marcado su carrera y su fe.

Roca Rey relató que, durante la pandemia, realizó una especie de promesa no formulada: “Hasta que no vaya a ver a la Virgen de la Estrella por la mañana, no voy a abrir la Puerta del Príncipe”, dijo, rememorando años de intentos frustrados por alcanzar ese logro soñado en la Maestranza de Sevilla. Pasaron hasta seis tardes sin lograrlo, hasta que en la Feria de Abril de 2023, algo cambió.

Aquella mañana tomó una decisión espontánea: acudir a la capilla de la Virgen de la Estrella. Lo que siguió fue una sucesión de coincidencias que, según el propio torero, solo pueden explicarse desde la fe. El traje que tenía previsto usar —negro y oro— no llegó a tiempo, y su mozo de espadas le propuso usar uno azul marino que no le traía buenos recuerdos. Sin embargo, ese mismo color es el característico de la Virgen de la Estrella. Aceptó ponérselo y esa tarde del 21 de abril de 2023, por fin, salió a hombros por la Puerta del Príncipe, tras cortar tres orejas en una jornada consagratoria.

“Son como demasiadas coincidencias juntas”, explicaba Roca Rey. Desde entonces, su conexión con la Virgen de la Estrella no ha hecho sino profundizarse. En octubre de 2024, año en el que volvió a salir por la Puerta del Príncipe, fue visto acompañando a la dolorosa en su traslado desde su capilla a la parroquia de San Jacinto, en el marco del 25 aniversario de su coronación, llegando incluso a portar las andas durante un tramo del recorrido.

Además, este pasado Domingo de Ramos, compartió su experiencia acompañando a la hermandad con un emotivo mensaje en redes sociales: “Me siento un privilegiado de haber visto salir y acompañar de tan cerca a mi Virgen. Gracias a los hermanos y por supuesto a ella, a la Virgen de LA ESTRELLA, por protegerme y cuidarme, por ayudarme y sentirla tan cerca en cada paso que doy…”.

A pesar de que en la Feria de Abril 2025 el máximo premio se le resistió —tras cortar solo dos orejas—, Roca Rey mantiene su vínculo con Sevilla y su devoción intactos, consolidando una relación que trasciende lo taurino.