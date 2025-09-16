Utrera celebrará la final de su ciclo de promoción taurina

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Utrera ha acogido este pasado lunes, día 15 de septiembre la presentación de la final del V certamen de tentaderos Utrera, cuna del toro bravo que se celebrará en la plaza de toros de La Mulata el próximo domingo a partir de las 19, 00 horas. El festejo tendrá carácter gratuito.

El acto, presentado por el cronista taurino utrerano, Manolo Viera, contó con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, del delegado de Hacienda y portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Utrera, Ignacio José Aguilar Ferrera y la delegada de Cultura, María José Arroyo además del presidente de Asociación Cultural Taurina Curro Guillén, Andrés Jiménez. También estuvieron tres de los novilleros anunciados: Isaac Galvin, Armando Rojo y Curro Sierra. .

Viera reconoció la labor de la asociación utrerana Curro Guillén por el fomento de la fiesta y agradeció al ayuntamiento de Utrera su constante apoyo a la citada asociación poniendo en valor el toreo en la ciudad. También agradeció el incasable trabajo de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía por la enorme ayuda a los que sueñan con ser toreros.

Andrés Jiménez, por su parte, justificó el carácter de novillada en clase práctica que se le ha querido dar a la final. “Hemos dado un paso más y hemos convertido el tentadero en una clase práctica, autorizada por el reglamento taurino, en la que finalizada la lidia se acabará con la suerte suprema”. Habló de los concursantes, Isaac Galvin y Armando Rojo, finalistas que competirán por el galardón, y los alumnos de la Escuela Taurina de Utrera, Manuel Troncoso y David Ramírez, invitados a participar, así como Curro Sierra que lidiará y estoqueará su primer novillo. Jiménez tuvo palabras de agradecimiento para el delegado de la Junta, Ayuntamiento de Utrera y todo los que hacen posible esta promoción de nuevos valores.

Ricardo Sánchez apostó, una vez más, por la fiesta de los toros en Andalucía y alabó el gran trabajo que realiza desde su inicio la asociación y escuela taurina local, brindando todo su apoyo para que el toreo en Utrera ocupe el lugar que le pertenece por lo que significa la ciudad de los encastes fundacionales en el mundo del toro.

Cerró el acto, el delegado de Hacienda, Ignacio Aguilar, dejando constancia del respaldo del Ayuntamiento a la fiesta de los toros y agradeciendo la gran labor y el enorme trabajo de la asociación Curro Guillén. Aguilar destacó “la participación del consistorio utrerano con la tauromaquia y, de modo especial, todo lo que implique la cultura del toro, que es raíz de nuestra tierra”.