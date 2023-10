El mejor sushi de Andalucía se come en estos 8 restaurantes asiáticos. ¡No te los pierdas!

TSURO, calle San Juan de Dios, 5, Jerez de la Frontera, Cádiz

Y terminamos con un restaurante oriental muy particular en el que solo trabaja su cocinero y al que, tras la barra, puedes deleitarte contemplando cómo elabora los platos. Recomendado por la Guía Michelin. También particular porque has de reservar la ‘experiencia’ con un menú cerrado de 80 euros por persona, bebida no incluida.