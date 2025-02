Viajar a Nueva York en modo low cost: guía para ahorrar en tu viaje soñado y hacerlo más barato

Nueva York es uno de los destinos turísticos más icónicos y soñados del mundo. Sin embargo, visitar la Gran Manzana también puede resultar bastante caro si no se planifica bien el viaje. Con esta serie de consejos y recomendaciones lograrás no gastar tanto durante tu escapada a la ciudad que nunca duerme.

El objetivo es descubrir cuándo es más económico viajar, qué actividades de bajo costo están disponibles y cómo obtener entradas a buen precio para los lugares más emblemáticos.

Lo primero es encontrar vuelos baratos a Nueva York. En general, entre enero y marzo y de octubre a noviembre suelen ser los períodos con tarifas más económicas. Pero al ser un destino tan popular, las aerolíneas lanzan ofertas flash con descuentos interesantes también en otras épocas del año. Estar siempre al tanto de estas promociones es clave para aprovecharlas.

¿Cuándo es más barato viajar a Nueva York?

En cuanto al mejor momento para visitar Nueva York, el invierno (excluyendo diciembre) es la temporada más barata, aunque el frío intenso obliga a ir bien abrigado. Como ventaja, podrás disfrutar de la ciudad nevada.

El verano es muy caluroso por el asfalto y los rascacielos, pero permite viajar ligero, con menos maletas y puedes encontrar ofertas de las aerolíneas. La primavera y el otoño tienen temperaturas más suaves y muchas horas de luz, con precios intermedios, excepto en Semana Santa y Acción de Gracias. Eso sí, son las estaciones más lluviosas. Al final, todo depende de tus preferencias.

Dónde alojarse en Nueva York sin gastar mucho

Manhattan es la zona ideal para hospedarse, con Times Square y Central Park entre las áreas más codiciadas por su ubicación céntrica y buena conexión. Pero claro, los hoteles aquí son bastante caros, con precios desde 100 dólares la noche.

Si quieres ahorrar en el alojamiento, busca opciones más económicas en barrios como Queens o Brooklyn, siempre que tengan acceso directo al metro. La clave para encontrar hoteles a buen precio es la misma que con los vuelos: reservar con antelación y evitar las fechas pico.

Nueva York

10 planes low cost para disfrutar de Nueva York

Ahora que sabes algunos trucos para organizar tu viaje sin arruinarte, toca explorar qué hacer en la Gran Manzana con poco presupuesto. Desde paseos en barco gratis hasta tours guiados, la ciudad ofrece un montón de planes aptos para todo tipo de viajeros y bolsillos.

1. Free tours por los barrios más famosos

Aunque Nueva York no es precisamente barata, siempre hay opciones para todos los presupuestos. La urbe de los rascacielos propone varios tours gratuitos para recorrer sus zonas y puntos más emblemáticos, de la mano de guías locales expertos. Durante estas rutas aprenderás a orientarte en la ciudad, con sus avenidas de norte a sur y las calles de este a oeste, a la vez que descubres la historia neoyorquina desde su fundación hasta la actualidad. Entre los free tours más interesantes están los de Chinatown, Little Italy y SoHo.

2. Tarjeta SIM con datos para estar siempre conectado

En Nueva York hay wifi gratis en la mayoría de restaurantes, hoteles, museos y lugares de ocio. Pero para tener Internet en todo momento, la solución perfecta es comprar una eSIM de datos como la que ofrece Civitatis. Así podrás consultar el mapa, buscar la ruta de metro óptima y subir tus fotos a las redes al instante, pagando muy poco.

3. Abono transporte para moverte por la ciudad

El transporte público en Nueva York es eficiente y mantiene tarifas estables todo el año. Solo tienes que elegir el método de pago: la clásica MetroCard (abonos de 7 o 30 días) o el nuevo sistema OMNY, que funciona con tarjeta contactless, móvil o tarjeta física. OMNY se basa en la acumulación de viajes: después de 12-14 trayectos semanales, los siguientes son gratis. Otra opción para disfrutar de NYC sin límites es el bono turístico de autobús hop-on hop-off.

4. Ferry gratis a Staten Island

El barco que une Manhattan y Staten Island es 100% gratuito y muy popular entre los turistas. El trayecto de 25 minutos ofrece vistas espectaculares del skyline neoyorquino desde una perspectiva única. Además, los ferrys operan 24 horas, con frecuencias de 15 a 30 minutos. El mejor transporte para ver la Estatua de la Libertad de cerca.

Estatua de la Libertad

5. Pases turísticos para ahorrar en atracciones

Si vas a Nueva York, seguro querrás subir al Empire State, visitar el One World Observatory, el Museo del 11S, el Madame Tussauds... Para disfrutar de estos lugares ahorrando dinero, existen varios pases muy recomendables:

Go City New York Explorer Pass: permite ahorrar visitando 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 10 atracciones a elegir.

New York Pass: similar pero por días en lugar de por número de actividades. Acceso ilimitado durante el período de validez.

New York CityPASS: opción intermedia, válida 9 días para una selección de planes.

Central Park nevado / Central Park nevado

6. Museos y atracciones gratuitas en Nueva York

Antes que nada, debes informarte de los verdaderos planes low cost de Nueva York: hay numerosos museos gratuitos y atracciones que son pay what you wish algunos momentos de la semana, es decir, pagas según tu voluntad. Si no te haces con ninguna de las tarjetas que hemos mencionado anteriormente, puedes explorar estas opciones, aunque avisamos que suelen formarse colas.

Por ejemplo, el Museo de Historia Natural es gratuito la última hora del día, el Gugggenheim es pay what you wish los lunes y sábados de 16 a 17:30 h y el Museo del 11-S (9/11 Memorial & Museum) es gratuito la tarde de los lunes.

No te olvides de visitar Central Park, tienes la opción de alquilar una bicicleta para recorrerlo, aunque si no quieres gastar, un planazo si hace buen día es comprar comida y hacer un picnic. Asi disfrutarás del pulmón de la ciudad, de un rato de paz entre tanto ajetreo y de un plan low cost que recordarás siempre.

7. Aprovecha los outlets

Woodbury Common Premium es el outlet favorito de los neoyorquinos, con más de 220 tiendas de grandes marcas con descuentos de hasta el 65%. Perfecto si quieres ahorrar en tus compras y volver a casa con ropa de calidad a precios reducidos.

8. Tarjetas sin comisiones

Si tu moneda no es el dólar, usa una tarjeta sin comisiones para evitar sobrecostes por cambio de divisa en cada compra. Hay muchas opciones según tu país, tanto físicas como virtuales, y algunos bancos incluso ofrecen tarjetas gratis o packs viajeros sin estos gastos extra. De lo contrario, pagarás entre un 1% y un 3% más en cada transacción.

9. Tour por Harlem + misa gospel

La entrada a las misas gospel suele ser gratis, pero las iglesias tienen aforo limitado y se llenan rápido de turistas. Tienes la opción de reservar previamente un un tour guiado con el que tendrás plaza asegurada sin colas y podrás conocer el Harlem más auténtico y asistir a un oficio religioso el mismo día, dos actividades en una.

10. Terrazas con vistas al skyline

A los noctámbulos les encantará tomar algo con vistas panorámicas desde un rooftop bar. Hay múltiples terrazas para tomar algo. Puedes optar, descubrir los mejores locales saltándote las filas, por apuntarte a un tour de terrazas. No es lo más barato, pero merece la pena por las vistas y verlo todo desde una perspectiva diferente a las que te dan los edificios más emblemáticos.

Puente de Manhattan

Sobre Nueva York

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y un importante centro económico, cultural y turístico a nivel mundial. Está ubicada en la costa este del país, en la desembocadura del río Hudson. La Gran Manzana destaca por su cosmopolitismo y diversidad, además de por sus famosos rascacielos y barrios icónicos como Manhattan, Brooklyn o Queens.

Entre sus lugares más emblemáticos se encuentran la Estatua de la Libertad, Central Park, Times Square, el Empire State Building o los puentes de Brooklyn y Manhattan. NYC también es conocida por su vibrante oferta de ocio y entretenimiento, desde los musicales de Broadway hasta sus múltiples museos, galerías, tiendas, restaurantes y bares.