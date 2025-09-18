Los 30 años de Playstation también se saborean con cinco helados de un chef con tres Estrellas Michelin

La reconocida firma PlayStation ha cumplido 30 años este 2025 y lo está celebrando de una manera tan inesperada como deliciosa: transformando sus videojuegos en helados de autor. La compañía líder en entretenimiento interactivo se ha unido al chef tres estrellas Michelin y mente creativa de Rocambolesc, Jordi Roca, para dar vida a una colección única de helados inspirados en algunos de los títulos más emblemáticos de su historia.

El resultado combina el legado cultural de PlayStation con la creatividad gastronómica de uno de los cocineros más influyentes del panorama internacional. La marca, que ha acompañado a muchas generaciones, inspirado a creadores y marcado un antes y un después en la cultura contemporánea, busca con esta colaboración ir más allá de la pantalla. Uniéndose de nuevo con Jordi Roca, un chef que refleja 100% el espíritu de la marca: innovador y con mucha imaginación, con la capacidad de crear recuerdos inolvidables.

En total serán cinco helados exclusivos que estarán a la venta durante el mes de septiembre en las heladerías Rocambolesc de Girona y Barcelona con un precio de 7€.

Con el objetivo de conectar con otras disciplinas creativas como la gastronomía de vanguardia, la marca invita a sus fans a saborear el universo de PlayStation desde una nueva perspectiva: cinco creaciones únicas que trasladan la esencia del universo gamer al paladar. Todas ellas diseñadas con moldes especiales y con ingredientes seleccionados, y elaboradas artesanalmente por Rocambolesc, para una experiencia sensorial:

-Polo botones de PlayStation: el icónico mando cobra vida en forma de helado, un tributo colorido y fresco. Sobre una base de yogur, cada símbolo representa un sabor distinto: el triángulo verde es menta, el círculo rojo es fresa, la equis azul combina leche con espirulina azul, y el cuadrado rosa mezcla fresas y rosas.

Jordi Roca ha participado en esta importante efeméride de PlayStation.

-Polo The Last of Us: helado de leche con galleta. Un guiño al juego, tan terrorífico como delicioso.

-Polo Astro Bot: helado de agua con plátano, arándanos y coco, para todos los públicos. En su interior se puede encontrar una moneda de chocolate, recreando las que los jugadores se encuentran en el juego.

-Polo Ghost of Yōtei: helado de agua con lichi y licor de sake, evocando los paisajes y la tradición japonesa del juego, que se estrena el próximo 2 de octubre, en una secuela independiente del juego de 2020 Ghost of Tsushima.

-Soft Gran Turismo: en esta ocasión se sirve al momento. Un helado cremoso inspirado en la velocidad y la estética del mítico videojuego: sésamo negro, fruta de la pasión, algodón de azúcar y carambinas de fruta de la pasión. Como topping especial, una rueda de coche de galleta y el logo de PlayStation de chocolate.

Una colaboración con estrella

Esta no es la primera vez que Jordi Roca colabora con PlayStation. El pasado mes de abril, el chef y la marca sorprendieron recreando una Mona de Pascua en forma del mítico mando Dualsense de PlayStation hecho en chocolate. Una creación que viralizó en redes sociales y con la que se presentó como gran fan de la marca. Ahora, esta unión se afianza con una propuesta que combina la alta gastronomía con la creatividad del gaming para todos los públicos.

“PlayStation forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. En Rocambolesc hemos trasladado esa emoción al terreno de los sabores, jugando con ingredientes, colores y texturas simulando nuevas pantallas que despiertan recuerdos en nosotros”, cuenta Jordi Roca sobre el proceso creativo.

Con esta iniciativa, que el chef ha presentado el 11 de septiembre en las oficinas de PlayStation en Madrid, la marca demuestra en sus 30 años de historia que no solamente celebra un repaso por su legado, sino también la influencia que ha tenido en la cultura popular. Tres décadas donde ha acompañado a varias generaciones de jugadores y se ha convertido en un icono global de innovación, emoción y entretenimiento.