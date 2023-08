Aprende a deslizarte por las arenas del desierto con el nuevo vídeo de 'Atlas Fallen'

Deck 13 en colaboración con Focus Interactive ha estrenado un nuevo tráiler del esperado Atlas Fallen, el RPG de fantasía en el que nos enfrentaremos a legendarias criaturas en un vasto mundo cubierto de arena. La entrega se pondrá a la venta el próximo 10 de agosto para Xbox Series X|S, PS5 y, por supuesto, PC.

En el papel del adalid que pretende acabar con el poder totalitario del dios sol, Thelos, los jugadores en solitario o con un amigo tendrán que

enfrentarse a temibles criaturas y espectros que vigilan la tierra. Para ello, contaremos con un artefacto mágico, un Guantelete compuesto de 151 Piedras de Esencia del mundo que concede destrezas especiales, así como un amplio arsenal de armas “cambiaformas” para adaptarse a nuestro estilo de juego.

Evade enemy attacks or parry to stun your foes 💥Both are valid options, it comes down to what you prefer. Are you risking it?#AtlasFallen pic.twitter.com/QbLJiKw7cL