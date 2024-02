Todo lo que deberías conocer de 'Banishers: Ghosts of New Eden' antes de su estreno

Focus Entertainment y la desarrolladora Don’t Nod, se encuentran ultimando los detalles previos al lanzamiento de ‘Banishers: Ghosts of New Eden’, su próximo proyecto tras los conocidos ‘Life Is Strange’ y ‘Tell Me Why’. El videojuego se publicará el próximo 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero nos anticipamos unos días a su estreno con un repaso a la propuesta del estudio francés.

Amantes cazadores

Presentado oficialmente durante los The Game Awards 2022, su núcleo argumental promete una aventura en las embrujadas tierras salvajes de Norteamérica. En ‘Banishers: Ghosts of New Eden’, te unes a dos personajes en un juego de rol de acción narrativa, cazando fantasmas y tomando decisiones con drásticas consecuencias. En este entorno seguiremos los pasos de Antea Duarte y Red Mac Raith, amantes y cazadores de fantasmas que juraron proteger a los vivos de las amenazas y espectros persistentes.

Pero Antea se convertirá trágicamente en uno de los espíritus que caza y el protagonista emprenderá una desesperada búsqueda para liberarla de su nueva situación, en la que habrá que utilizar el ingenio y combinar los poderes espirituales, así como su arsenal para avanzar por la aventura. Entre honrar tu juramento y rescatar a tu amor, ¿cuánto estarás dispuesto a sacrificar?

Exclusive interview! Elise Galmard, Lead Narrative Designer, and Simon Svoboda, Lead Level Designer discuss haunting cases, choices and consequences in #Banishers: Ghosts of New Eden. Read more on @XboxWire : https://t.co/rWqPa3Wdae pic.twitter.com/GKmJ94q1eX — DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) February 7, 2024

Además de intensas vías argumentales, el videojuego también promete elementos de acción, aunque ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ se apoya en las líneas maestras por las que es conocida la desarrolladora, de manera que no faltará la toma de decisiones significativas y moralmente ambiguas que tendrán un impacto en el transcurso de la historia y el destino de todos los personajes, ya estén vivos o muertos.

Esto es lo que necesitas para jugar en PC

La desarrolladora también tiene confirmados los requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el título a través de Epic Games Store y Steam. Para ejecutarlo en condiciones mínimas a 1080p/30 FPS con gráficos en “baja”, necesitarás al menos un procesador Intel Core i3-8300 o AMD Ryzen 3 2200G con una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon. Tarjeta gráfica RX580.

Para ejecutar el juego a 1080p/60 FPS con gráficos en condición “Muy Alta”, se requiere un procesador Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 5600X y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT. Consulta todas las especificaciones para ejecutar 'Banishers: Ghosts of New Eden' en PC.

Requisitos mínimos ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ (Epic Games y Steam)

Sistema operativo: Windows 10/11 de 64 bits; Procesador: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G; Memoria: 8 GB de RAM; Tarjeta vídeo: 4 GB de VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580; DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 52 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ (Epic Games y Steam)

Sistema operativo: Windows 10/11 de 64 bits; Procesador: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X; Memoria: 16 GB de RAM; Tarjeta vídeo: 6 GB de VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6700 XT; DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 52 GB de espacio disponible.