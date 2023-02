Bloober Team, el conocido desarrollador de videojuegos de terror anuncia nuevo proyecto

Bloober Team es la desarrolladora responsable de impactantes thrillers de terror como Layers of Fear o el alabado The Medium y, para regocijo de sus seguidores, la empresa polaca acaba de anunciar oficialmente un proyecto definido con el nombre en código Project M. Tal y como señalan desde la misma empresa, el videojuego ha entrado en fase de elaboración tras superar un periodo de preproducción que se ha extendido durante más de un año, aunque los detalles adicionales siguen siendo mínimos y se desconoce tanto el género, plataformas de destino o plazos estimados de lanzamiento.

Project M se está creando en colaboración con el estudio Draw Distance, conocido por juegos como Serial Cleaners y por dos aventuras basadas en el universo de Vampire: The Masquerade. En un mensaje publicado en redes sociales, la empresa también indica que ellos mismos actuarán como distribuidores del producto. Si bien Draw Distance tiene mucha experiencia en el tratamiento del género, su mayor éxito guarda muy poca relación con el thriller de terror. Lanzado en septiembre de 2022, Serial Cleaners es un juego de acción y sigilo en el que los jugadores asumen el papel del encargado de limpiar las escenas de crimen cometido por la mafia durante la década de 1990.

We're working on a new game! For over a year now, #BlooberTeam has been conducting pre-production works on a title codenamed Project M. Now the game enters the production phase, and @DrawDistanceDev (creators of the Serial Cleaner franchise), has been chosen as its developer! pic.twitter.com/AwPV38QmwG