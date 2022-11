‘Call of Duty Warzone 2.0’ también se renueva en PC, repasamos todos los detalles y planes

Después de pasar años alejada de Steam, la serie ‘Call of Duty’ regresó a la plataforma de Valve con el lanzamiento de ‘Modern Warfare 2’. Ahora, también será uno de los espacios habilitados para que su inagotable legión de seguidores pueda acceder y jugar a ‘Call of Duty: Warzone 2.0’ sin la necesidad de adquirir la entrega base.

De modo que cualquiera que no tenga ‘Modern Warfare 2’ puede descargar el Battle Royale gratis ahora mismo. Mientras que aquellos que posean el capítulo lanzado el 28 de octubre no tendrán que superar este proceso: según Activision, la precarga se realizó a través de una actualización lanzada hace unos días.

Vale la pena señalar que, antes de jugar a ‘Warzone 2.0’, es posible que tengas que descargar otra actualización para ambos juegos, en referencia a ‘Modern Warfare 2 Temporada 1’. Junto con la disponibilidad del título, Activision también ha revelado los requisitos finales que son necesarios para ejecutar sin sorpresas la nueva versión del Battle Royale.

A new era begins. See you in Al Mazrah 🪂#Warzone2 is free-to-play 🔥 pic.twitter.com/4JVI85UvBT — Call of Duty (@CallofDuty) November 16, 2022

Call of Duty: Warzone 2.0 - Requisitos mínimos de sistema

Procesador y sistema operativo Windows 10 de 64 bits (última actualización)

Procesador: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8GB de RAM

Tarjeta de video: GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

Sistema compatible con DirectX 12.0

DirectX: versión 12

Red: conexión a Internet de banda ancha

Almacenamiento: 125 GB de espacio disponible

Call of Duty: Warzone 2.0 - Requisitos recomendados de sistema

Procesador y sistema operativo Windows 10 de 64 bits (última actualización) o Windows 11 de 64 bits (última actualización)

Procesador: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 12GB de RAM

Tarjeta de video: GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

Sistema compatible con DirectX 12.0

DirectX: versión 12

Red: conexión a Internet de banda ancha

Almacenamiento: 125 GB de espacio.

También se han lanzado los archivos correspondientes para su puesta de largo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Las consolas nuevas se benefician, además, de una mayor calidad de gráficos y tiempos de carga más rápidos. El nuevo ‘Warzone’ será gratuito al igual que el primero.

¿Qué pasará con Warzone?

Pues que cambiará de nombre, se llamará ‘Warzone Caldera’ en su relanzamiento y no tendrá ninguna relación con el nuevo ‘Warzone 2.0’. A diferencia de lo que muchos imaginaban, la compañía no terminará con el primer formato y lo mantendrá funcionando, sin embargo, cerrará los servidores unos días y cambiará su denominación a ‘Call of Duty: Warzone Caldera’.

Los servidores cerrarán el 16 de noviembre, junto con el final de temporada de ‘Call of Duty: Vanguard’. En el mismo momento se abrirán los servidores de ‘Warzone 2.0’ como parte de la primera temporada de ‘Modern Warfare II’. Los jugadores que permanezcan en ‘Caldera’ tendrán que esperar hasta su relanzamiento el 28 de noviembre.