Gameloft y Disney han puesto ‘Disney Speedstorm’ a disposición de las plataformas de entretenimiento mayoritarias de forma gratuita. El título, un colorido y divertido juego de carreras al estilo ‘Mario Kart’, reúne a personajes de Disney y Pixar compitiendo en circuitos basados en las principales franquicias de la compañía. Para surcar estas pistas, la empresa de entretenimiento francesa ha configurado un llamativo cartel de personajes recogidos de famosas franquicias de ambas factorías, incluidos Mickey, Donald, Mulan, Buzz Lightyear, Sulley, Baloo, Capitán Jack Sparrow, Bestia, Lilo, Stitch, Daisy, Minnie y más. A esto habrá que sumar nuevos pilotos, así como pistas exclusivas del universo Disney, ya que Gameloft garantiza que cada temporada se añadirá una generosa cantidad de material.

La maldición de la microtransacción

En cuanto a la jugabilidad, el título replica cada punto fuerte de la serie de Nintendo y sobre esta base ofrece carreras con ambientaciones temáticas en pistas llenas de saltos, impulsores, rutas alternativas y mejoras con las que golpear a tus oponentes, mejorar el rendimiento de tu coche o defenderte de los ataques enemigos. Una vez en funcionamiento, ‘Disney Speedstorm' va directo al grano y no pierde mucho tiempo en los preliminares, ni siquiera intentando justificar la presencia de los personajes más famosos del gigante del entretenimiento en sus frenéticas carreras.

En otras palabras, la jugabilidad no requiere de muchas matizaciones, pero no todo es una fiesta en la producción de Gameloft. A pesar de estar dirigido al mercado de PC y consolas domésticas, el formato hereda muchos de sus mecanismos originales derivados de los juegos gratuitos para móviles. De hecho, las pantallas son muchas y confusas, hay demasiada moneda diferente para gastar y no faltan modos de pago que permiten a los usuarios mejorar sus posibilidades de victoria. A muchos niveles ‘Speedstorm’ es un digno competidor de ‘Mario Kart’, aunque se equivoca adoptando una estructura similar a los videojuegos para móviles, donde las microtransacciones no son sólo estéticas.

#DisneySpeedstorm makes three wishes come true during the Aladdin-inspired Season:⭐ New Racers!⭐ New Villains!⭐ Free-to-play experience!Join the race today! pic.twitter.com/2y4VO52XZd — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) September 28, 2023

El genio de la lámpara

‘Disney Speedstorm’ arranca motores cargado con una nueva temporada inspirada en la franquicia ‘Aladin’ y un pase con varios artículos cosméticos, que garantizan la incorporación de Jasmine y el Genio de la Lámpara de forma inmediata al hacerse con el pase. “¡Bienvenidos a

Disney Speedstorm! Vive esta experiencia de carreras y combate ambientada en pistas de alta velocidad inspiradas en los mundos de Disney y Pixar. ¡Domina las habilidades únicas de cada personaje y sal victorioso en esta emocionante experiencia! “detalla la ficha de Steam, donde también se adjuntan los requisitos para disfrutar del título sin incidencias.

Requisitos mínimos: SO: Windows 10 (64 bit); Procesador: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1300x; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / GTX 1650 / AMD Radeon R7 370 4GB; DirectX: Versión 12; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados: SO: Windows 10 (64 bit); Procesador: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600x; Memoria: 16 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon 5700X; DirectX: Versión 12; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible.