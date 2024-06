Honor of Kings, el mayor videojuego del mundo llega a occidente

El día 20 de junio se lanzará a nivel global, y por extensión en nuestro territorio, ‘Honor of Kings’, la versión global del mayor videojuego del mundo. La entrega, proclamada como el mayor título en número de usuarios con más de 100 millones al día, es el juego que más ha ingresado en relación a su periodo de vida: 10.000 millones de euros según datos de algunos analistas de mercado. Y todo esto sin apenas haber salido de China, y bajo otro nombre: ‘King of Glory’. Tras 9 años desarrollándose en oriente, Tencent Games y su filial en occidente, Level Infinite, apadrinan este lanzamiento que promete demoler los cimientos del actual escenario de videojuegos para teléfonos móviles.

Popularidad oriental

‘Honor of Kings’ (King of Glory en China) no ha estado exento de polémicas durante su larga vida en China. Los increíbles ingresos del juego y la cantidad de usuarios que disfrutan a diario llamaron a atención de los medios, que frenaron por un tiempo su rápida expansión, publicando diversas informaciones sobre su gran adicción. En respuesta, Tencent limitó las horas de juego al día para los menores de edad, lo que supuso una exitosa e inédita auto regulación, imitada por otras marcas posteriormente.

‘Honor of Kings’ es muy similar, casi indistinguible para el ojo no experto, a ‘League of Legends’, otro de los videojuegos más disputados del mundo, que adquirió Tencent en 2015 en un hábil movimiento para tener ambos títulos bajo su control y evitar cualquier problema relacionado con sus evidentes similitudes.

Diferentes héroes y combinaciones

En ‘Honor of Kings’ formamos parte de un equipo de 5 jugadores en partidas contra otros 5 en arena o escenario. El título tiene varios modos de juego con mapas más pequeños o luchas infinitas, pero los torneos y los enfrentamientos normales entre jugadores son los más exitosos.

La principal baza de la entrega son sus héroes y combinaciones. Tal y como si de una partida de ajedrez se tratase, la composición de piezas (héroes) y su disposición en el campo (estrategia) hace a este juego una verdadera partida de ajedrez en movimiento, en la que cada sesión es completamente diferente de la anterior. El título dispone de 85 héroes con diversos roles: Luchador, Tanque, Soporte, Mago o Asesino, y todos ellos tienen misiones dentro de la partida muy específicas en las que, como jugador, debes especializarte. A saber: especializados en la recolección (farmeo), cazadores, atacantes, sanadores o incluso jugadores que se ubican en primera línea y que pueden asumir más daño que el resto. Por supuesto, cada héroe dispone de armas, habilidades y características que lo hacen único, así como la posibilidad de mejorar todas y cada una de ellas.

A medida que avanza la partida y derrotas a monstruos, súbditos y enemigos, nuestro héroe irá subiendo de nivel y aumentando vida y el daño de sus ataques básicos. Además, también adquirirás oro para el equipo con el que poder conseguir objetos que otorgarán más daño, resistencia a ataques físicos o velocidad de movimiento.

Estrategia en equipo

Para ganar es imprescindible trabajar en equipo y tener una buena estrategia; mientras unos se dedican a avanzar por las líneas con torres y destruirlas ayudándose de los súbditos, otros no deben olvidarse de derrotar a los enemigos para que no avancen por dichas líneas. El resto del equipo puede ayudar a sus compañeros derrotando a los monstruos que aparecen en las líneas de recolección de recursos, aunque también pueden contribuir derrotando a los enemigos y destruyendo las torres.

La versión para móviles que hemos probado, que todavía no ha recibido el parche de lanzamiento, ofrece completa localización al español y una jugabilidad extremadamente fluida y cómoda. Dispone de un sistema de auto apuntado, con lo que atacar es bastante fácil, pero también se puede apuntar manualmente. A nivel gráfico, es posiblemente el juego más detallado que existe, con decenas de personajes y escenarios recreados hasta el extremo, pero siempre con una estética propia y reconocible.

En lo referente a los esports, la versión China es el corazón de algunos de los mayores torneos del mundo, y ya se están anunciando ambiciosos planes a nivel global para la versión con premios a la altura de las mayores competiciones deportivas más seguidas del mundo, tan solo por debajo de las más célebres. Los interesados en seguir todos los torneos disponibles, pueden visitar la página de la desarrolladora para visualizar todas las posibilidades.

En definitiva, un auténtico monstruo del sector del videojuego se hace global, y hará temblar los mismos cimientos del sector. ‘Honor of Kings’ es, sin duda, el título más preciado de la mayor marca de videojuegos del mundo: Tencent, y su filial para occidente: Level Infinite. La versión que hemos probado es espectacular en todos los sentidos y a veces parece que estamos jugando en un PC de alta gama en nuestro dispositivo móvil. De hecho, Tencent ha tenido casi 10 años para perfeccionarlo antes de lanzarlo en occidente, y el resultado es un título de una calidad abrumadora.