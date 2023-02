Microsoft y Nintendo llegan a un acuerdo de 10 años para publicar la serie 'Call of Duty'

Microsoft y Nintendo han dado conformidad y fundamentos legales a un acuerdo para llevar los títulos de la serie Call of Duty a las consolas del fabricante japonés durante los próximos diez años. El único elemento que falta para que se eleve a práctico es la finalización de la compra de Activision-Blizzard, que aún está pendiente de aprobación por parte de importantes organismos reguladores. Si bien, dicho acuerdo ya se había publicitado en diciembre del pasado año, es ahora cuando toma carácter vinculante.

Es decir, si antes el acuerdo entre las empresas era poco más que una declaración de intenciones, ahora está sujeto a sanciones legales si se incumplen los términos. En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de Microsoft, Brad Smith, insinúa que el acuerdo podría extenderse a videojuegos y series más allá de Call of Duty. Según explica, las dos empresas han sellado un acuerdo de 10 años para “llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo”.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO