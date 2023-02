Así es el loco e implacable mundo de 'Atomic Heart', basado en una ficticia Unión Soviética

El esperado juego de rol y acción Atomic Heart, ambientado en una perturbada utopía de un mundo alternativo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y formato PC. El shooter cinemático publicado por Focus Entertainment y primer proyecto del estudio Mundfish, nos trae una ilusoria reescritura de la historia en la que los humanos viven en sintonía con sus leales robots, en una ficticia Unión Soviética que en su momento encabezó una revolución tecnológica y científica. Pero experimentos oscuros y el imparable curso de la tecnología, han hecho añicos este mundo de maravillas.

Esta historia de realidad alternativa de los años 50 tiene sus orígenes en el desarrollo de la tecnología y robótica avanzada. Una sociedad feliz, la supremacía de la ciencia, la automatización de la vida cotidiana, ciudades ideales con parques verdes y plazas bañadas por el sol y el deseo de alcanzar las estrellas.

Atomic Heart's release is around the corner, and we hope you're as excited as we are!We can't wait to talk about the game with you, but we kindly ask you to be thoughtful of others and let everyone enjoy the full fantastic story of Atomic Heart ❤️‍🔥 pic.twitter.com/2GuPMdMCGB