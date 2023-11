PlayStation 5 pierde la integración con X/Twitter y Elon Musk tiene la culpa

El fin de soporte de X -antiguo Twitter- en PlayStation está tomando por sorpresa a muchos jugadores, ya que la conectividad con la red social siempre ha estado asociada a las funciones de las últimas consolas de Sony y, para la gran mayoría, es la única razón para que el mando de control tenga alojado un botón para “Compartir”. Desde su implementación, la facilidad para capturar vídeos e imágenes de videojuegos y compartirlas en la plataforma, la han convertido en una característica muy común, pero ahora ha dejado de funcionar.

Según confirma Sony, desde el 13 de noviembre de 2023 ya no existe la posibilidad de comunicación entre PS4 y PS5 con X, del mismo modo que ya no será posible integrar cuentas. Esto no significa, sin embargo, que se cierre el envío de estas capturas a sus redes, pero hacerlo será un poco menos práctico. Por ejemplo, en el caso de la PlayStation 5, se puede utilizar PlayStation App. Como las imágenes y vídeos capturados en la consola se envían a la nube, es posible descargar este contenido en tu teléfono y subirlo a Twitter. No es la solución más rápida, pero al menos es viable.

We have been busy with some updates to the Twitter API so you can continue to build and innovate with us. We’re excited to announce an extension of the current free Twitter API access through February 13. Here’s what we’re shipping then 🧵