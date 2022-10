'Potion Permit': un encantador simulador de vida para consolas y PC

De la mano del desarrollador MassHive Media, nos llega el dulce y pequeño juego de simulación social y aventura ‘Potion Permit’. A diferencia de la mayoría de simuladores de vida, este título no presenta cultivos que mantener ni animales a los que cuidar. En su lugar, se basa en la búsqueda de medicinas para ayudar a los habitantes de una pintoresca ciudad, lo que resultará en un cambio de ritmo bienvenido por los fans de este tipo de juegos, que buscan algo más que las tediosas tareas repetitivas para progresar durante la aventura.

En el papel del alquimista del pueblo, ‘Potion Permit’ nos lleva hasta el pueblecito de Moonbury para resolver una petición especial remitida por el mismísimo alcalde. Al llegar descubriremos que el propósito de nuestro viaje pasará por curar a los habitantes de la región de un improbable número de enfermedades, de modo que habrá que ponerse manos a la obra para demostrar nuestra valía.

La mayor parte de la historia de ‘Potion Permit’ nos llevará a recorrer la ciudad en un intento por satisfacer los caprichos de todo el mundo, ya sea haciendo amigos o participando en misiones de búsqueda a través del tablón de anuncios del pueblo. Cada misión completada desbloqueará una pieza del misterio y la historia irá encajando como un puzzle, es posible que conozcas a un personaje que tiene una conexión lejana con el lugar en el que te encuentras ahora, y que podría desempeñar un papel vital más adelante… Sí, ¡ha llegado la hora de jugar!

Simulación de vida

Moonbury está repleto de habitantes únicos con los que interactuar, personajes que, por cierto, están a la altura del nivel visual de la entrega. No se trata de NPCs creados de forma masiva, sino que cada uno tiene una personalidad única y reconocible. El juego presenta solteros y solteras románticos a medida que avanzas en la historia, y te introduce rápidamente en la pequeña tradición local de hacer regalos, algo que proporciona un impulso en la relación con los personajes cuando lo necesitas.

‘Potion Permit’ mantiene un ciclo de día y noche totalmente ajeno al tiempo del mundo real, de modo que contaremos con un número determinado de minutos de luz para completar tareas, buscar comida, combatir y, por supuesto, curar a los ciudadanos. Por desgracia, aunque esto te mantiene en tensión, en ocasiones los días resultan demasiado cortos.

La ciudad carece de puntos de viaje rápido, a menos que quieras ir directamente a tu casa desde la ubicación en la que estés, por lo que la mayor parte del tiempo lo pasaremos paseando por la población más que completando tareas. Sin embargo, no vamos a quejarnos demasiado, ya que Moonbury es un lugar encantador por el que deambular.

Hora de trabajar

A pesar que la exploración de los entornos del pueblo es un excelente pasatiempo, el título nos recuerda rápidamente el propósito de nuestro viaje: ayudar a la gente del pueblo a sentirse mejor. Para ello,

contaremos con una clínica a la que serán trasladados los pacientes cuando necesiten de nuestra ayuda. Ahora llega el turno del diagnóstico, que se resolverá pasando por una serie de minijuegos, una opción considerablemente más atractiva que el típico bloque de diálogos y, además, proporciona un gran enfoque práctico de la medicina en los juegos.

Una vez realizado el diagnóstico, se nos encomendará la tarea de crear el remedio para el mal. A la hora de hacer lo que mejor se le da a nuestro personaje, es decir, elaborar pociones, se introduce una mecánica totalmente nueva: en lugar de pedirte que eches los ingredientes adecuados en el caldero, habrá que seleccionar los componentes y unirlos cuidadosamente a mano. Cada elemento fabricable tiene un conjunto de dichas de colores y un elemento, que se aplican a un espacio en blanco tipo puzzle del caldero.

Habrá que seleccionar ingredientes que encajen para llenar el puzzle y que funcione, o los pacientes se quedarán sin tratamiento. Además, esta mecánica anima a los jugadores a abandonar la comodidad de sus hogares para aventurarse en el desierto y explorar la amplia lista de objetos que se pueden encontrar, lo que hace que el proceso sea mucho menos repetitivo que en la búsqueda de misiones habitual.

Pero forrajear no es tan fácil como ir caminando y recoger los objetos; el desierto que rodea al pueblo está lleno de agresivos enemigos que no dudarán en atacarnos si no andamos con cuidado. Los ataques de los enemigos son sencillos de predecir y, a su vez, de evadir con una sola esquiva. No obstante, los enemigos también dejan caer algunos botines esenciales para elaborar pociones, así que en algún momento también habrá que enfrentarse con ellos para conseguirlos.

Conclusiones

En definitiva, ‘Potion Permit’ se esfuerza en implementar mecánicas de minijuegos atractivas a través de la elaboración de pociones y el diagnóstico de pacientes, algo que lo hace bastante divertido y entretenido. Una experiencia divertida y encantadora que se ve reforzada por una excelente presentación, tanto en el aspecto visual como en el sonoro.