State of Unreal 2022: Epic anuncia el lanzamiento del nuevo Unreal Engine 5

En mayo de 2020 Epic Games presentaba en sociedad su motor gráfico de nueva generación Unreal Engine 5. La prueba se ejecutaba sobre una demostración técnica en PlayStation 5 que impresionó a muchos usuarios, principalmente por la calidad de las partículas y el movimiento generado alrededor de la escena. Tras meses de duro trabajo y con motivo del evento “The State of Unreal 2022”, la propietaria de ‘Fortnite’ han confirmado oficialmente que la versión final de su nuevo motor gráfico ya se encuentra disponible.

Entre las novedades del nuevo engine, destaca la amplitud de recursos que dispondrán los desarrolladores, con elementos innovadores como Nanite, una herramienta que proporcionará un rendimiento muy superior con el renderizado geométrico permitiendo la implementación de imágenes de calidad cinematográfica en los escenarios. Otra de las novedades es la llegada del sistema Lumen, que aporta una solución de iluminación global dinámica que permite a los desarrolladores ajustar varios aspectos de manera sencilla.

A todo lo anterior hay que sumar el soporte de Quixel Megascans, imágenes de ultra alta resolución sin comprometer la calidad. La teoría asegura que los diseñadores tendrán total libertad para insertar imágenes sin ninguna pérdida. Teniendo en cuenta que los juegos están diseñados para ejecutarse en varios sistemas de nueva generación y ordenadores con multitud de configuraciones, la prometida versatilidad del motor de nueva generación y la simplificación de la gestión en el desarrollo gráfico, también permitirá anticipar una mayor calidad en relación a los costes de producción actuales.

Durante el evento, algunas de las desarrolladoras más punteras han confirmado que ya se encuentran trabajando con el nuevo motor gráfico, como es el caso de Crystal Dynamics, que anuncia, además, que actualmente están inmersos en el desarrollo de un nuevo ‘Tomb Raider’ usando Unreal Engine 5.

Crystal Dynamics no sería la única, CD Projekt Red confirmaba hace unos días el desarrollo de un nuevo título de la franquicia ‘The Witcher’ con el motor gráfico de Epic. Del mismo modo hay producciones confirmadas como el nuevo ‘Gears of War’, ‘Stalker 2: Heart of Chornobyl’, ‘Dragon Quest XII: The Flames of Fate’ o ‘Senua's Saga: Hellblade II’, entre otros.

Junto con el lanzamiento del nuevo motor, la empresa anima a descargar los paquetes de experiencia ‘Lyra Starter Game’ y ‘City Sample’ a cualquier desarrollador interesado en probar las posibilidades que brindan sus nuevas tecnologías