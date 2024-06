La adaptación animada Tomb Raider: The Legend of Lara Croft anuncia fecha de estreno

‘Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’, nombre que recibe la adaptación animada producida por Netflix, es noticia por el estreno de un nuevo tráiler y por la revelación de su fecha de estreno en la plataforma de contenido. La aventura, que estará disponible desde el 10 de octubre en el servicio, curiosamente se enmarca a modo de continuación de la última trilogía de videojuegos: es decir, ‘Tomb Raider’, ‘Rise of the Tomb Raider’ y ‘Shadow of the Tomb Raider’.

Llega en octubre a Netflix

Según la descripción de la productora, en la película nuestra icónica exploradora continuará “desentrañando misterios y descubriendo verdades perdidas en lugares peligrosos e impresionantes”. Netflix destaca que en la historia de ‘The Legend of Lara Croft’, la narrativa comienza poco después de los eventos de ‘Shadow of the Tomb Raider’. "Lara se encuentra de regreso a casa cuando un ladrón con una extraña conexión personal roba un peligroso y poderoso artefacto chino de Croft Manor ".

Hasta el momento, la página oficial de la animación no contiene más información. No conocemos cuántos episodios ha producido Netflix exactamente y la frecuencia con la que se estrenarán, pero es presumible que todos los capítulos se publicarán de manera simultánea el 10 de octubre. La plataforma de streaming adelanta lo que está por venir: "Más de 25 años después de su primera aparición, Lara Croft -con la voz de Hayley Atwell- continúa explorando misterios antiguos y descubriendo verdades perdidas en destinos peligrosos e impresionantes".

Una aventura alrededor del mundo

La Sinopsis oficial anticipa que “Su atrevida búsqueda la llevará a una aventura alrededor del mundo y a lo más profundo de tumbas olvidadas, donde se verá obligada a confrontar su verdadero yo y decidir en qué tipo de héroe quiere convertirse”. El estudio responsable será Powerhouse Animation y Tasha Huo (‘The Witcher: Blood Origin’) se encarga del libreto de la animación. Si sigues la actualidad sobre el personaje, ya deberías saber que ‘Tomb Raider’ también tiene en producción una cinta con actores reales. Sin duda, tras el lanzamiento de la remasterización ‘Tomb Raider I-III’, Lara vuelve al centro de atención.