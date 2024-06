Dynasty Warriors Origins: todo lo que necesitas saber de la entrega más ambiciosa de la saga

Parece que la histórica asociación de Koei Tecmo con la desarrolladora Omega Force está a punto de alcanzar nuevas cotas con la producción de ‘Dynasty Warriors: Origins’, su primer videojuego de género “musou” para la actual generación y la entrega más intensa hasta la fecha. Preparado para publicarse en 2025 en ordenadores, Xbox Series y PS5, la receta clásica del formato de acción 1 vs. 1000, en este volumen estará propulsado con la colaboración de gigantescos ejércitos, que poblarán nuestra pantalla enfurecidos por el combate.

Un giro de tuerca

A lo largo del juego, en esta ocasión los jugadores se verán obligados a actuar con rapidez, ya que el tamaño y la escala de los ejércitos enemigos pretenden abrumar el campo de batalla. A este respecto, parece que la coordinación con los ejércitos aliados será una de las claves para salir airoso de las contiendas, puesto que se permitirá el despliegue de tácticas de batalla en tiempo real mientras te abres paso entre hordas de soldados en combates que prometen subir su nivel de tensión al mayor nivel de la franquicia. Además, por primera vez, la historia se contará a través de los ojos de un “héroe anónimo”.

Combinando secuencias cinemáticas y de jugabilidad con maestría, el tráiler muestra las grandes batallas clásicas del juego, pero ahora con gráficos y características propias de la actual generación de sistemas. ‘Dynasty Warriors’ es una serie de juegos de estilo "Musou", que se desarrolla a través de grandes batallas en las cuales el jugador debe abrirse paso de un punto a otro mientras líquidas unidades con cientos de enemigos. En este sentido, ‘Dynasty Warriors: Origins’ es el primer juego desarrollado en exclusiva para esta generación y ofrece varios cambios con respecto a la fórmula original presentada en 1997.

Origins

“Juega a todo un relato histórico de guerra mientras la devastación se desata a través de los Tres Reinos, mostrando las vastas tierras de China y sus generales más despiadados como nunca antes”, explica la sinopsis del juego. En el mismo sentido se ha expresado el productor del proyecto

y director de Omega Force, Tomohiko Sho. “Durante casi 30 años, la franquicia se ha basado no solo en la sensación de realismo en el campo de batalla, sino también en la emocionante acción de juego 1 vs. 1.000,” afirman. “Con Dynasty Warriors Origins, regresamos a las raíces para ofrecer su característica acción sin pausa, no solo a los más fieles de la serie, sino a todos los aficionados a los videojuegos de todo el mundo, ofreciendo la guerra más emocionante que hayamos sido capaces de crear jamás.”