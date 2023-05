Wo Long: Fallen Dynasty celebra sus excelentes resultados con nuevos contenidos

Lanzado el mes pasado para PC y consolas, ‘Wo Long: Fallen Dynasty’, nombre que recibe el último videojuego de rol de acción desarrollado por el popular Team NINJA, ha vendido más de un millón de copias y ha llegado a bastantes más, según anuncia su editor Koei Tecmo.

Para más señas, en las cuentas oficiales del videojuego se ha compartido un mensaje donde se anuncia que han logrado vender un millón de copias, además de alcanzar los 3.8 millones de jugadores. El texto también insinúa la publicación de actualizaciones y paquetes de contenido de cara a un futuro.

Con una imagen, el editor japonés confirma no solo las cifras comerciales, también celebra que el juego haya alcanzado el buen recibimiento por parte de los jugadores desde su lanzamiento gracias a su publicación en el catálogo de Xbox Game Pass.

