La serie basada en Twisted Metal se deja ver coincidiendo con el anuncio de su estreno

Seis meses después de anunciar el final de las labores de grabación y el comienzo de la etapa de postproducción, la serie para televisión ‘Twisted Metal’, basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, ha mostrado su primera imagen acompañada de un breve tráiler oficial.

En el vídeo, la adaptación de la serie original de PlayStation también confirma que la primera temporada está programada para estrenarse el 27 de julio en Estados Unidos. Allí se emitirá exclusivamente a través de la plataforma Peacock.

‘Twisted Metal’ propone una comedia de acción ambientada en el universo postapocalíptico de los videojuegos. Producida por PlayStation Studios, la adaptación promete mantener los desquiciados elementos del universo original y combinarlos con buenas dosis de humor negro en episodios de media hora de duración.

En el material promocional no se revelan muchos detalles al respecto. En menos de un minuto, muestra al protagonista (interpretado por Anthony Mackie) seleccionando un CD con música para rápidamente dar paso a una secuencia que deja patente el carácter de la serie.

