Análisis de UFOPHILIA, el juego de terror psicológico que invita a mirar al cielo (y a temer lo que no se ve)

El fenómeno OVNI y el terror psicológico se dan la mano en UFOPHILIA, un videojuego en primera persona desarrollado por k148 Game Studio que apuesta por el miedo sutil, la incertidumbre y la obsesión por lo desconocido. Lejos de los sobresaltos fáciles y la acción directa, el título propone al jugador convertirse en un investigador que se adentra en zonas aisladas con un único objetivo: descubrir qué tipo de alien se oculta en la zona… y lograr fotografiarlo.

Cada partida es diferente. Las misiones se generan de forma aleatoria, al igual que el tipo de alien que habita el escenario, lo que refuerza una rejugabilidad constante. El jugador nunca sabe a qué se enfrenta, solo que no está solo y que, en muchos casos, también está siendo observado.

Una misión dividida en cuatro fases

La estructura del juego se articula en cuatro etapas bien definidas. Primero, la selección de la zona de investigación, lugares marcados por supuestos encuentros en la tercera fase. A medida que se recopilan pruebas, se sube de nivel y se desbloquean nuevas misiones.

Después llega la identificación del alien, una fase clave en la que el uso de herramientas resulta esencial, aunque el propio juego advierte de no abusar de ellas. La tercera fase consiste en localizar la zona de aparición principal, y la cuarta es el momento decisivo: el alien se manifiesta y el jugador debe fotografiarlo, acercándose con extremo cuidado para evitar un final prematuro… o una abducción.

Las herramientas, el verdadero corazón del juego

Uno de los grandes aciertos de UFOPHILIA es su sistema de herramientas. Detectores EMF, cámaras nocturnas, micrófonos remotos, medidores de microondas o pulsómetros no son simples accesorios, sino elementos interconectados que funcionan como piezas de un puzle.

El juego premia el uso inteligente y combinado del equipo. Algunas herramientas potencian a otras cuando se emplean de forma estratégica, generando sinergias que permiten identificar antes al alien o reducir riesgos. Sin embargo, medir en exceso también tiene consecuencias: el título deja claro que observar demasiado puede ser tan peligroso como no observar nada.

Su apartado visual no es muy pretencioso pero cumple.

Nueve aliens, nueve formas de generar miedo

UFOPHILIA cuenta con nueve tipos de aliens únicos, cada uno con patrones de comportamiento propios. Algunos son agresivos, otros curiosos y otros directamente impredecibles. Cambian las señales que emiten, su reacción ante la presencia humana y la forma correcta de aproximarse a ellos.

Este diseño evita que la experiencia se vuelva rutinaria y mantiene la tensión incluso cuando el jugador cree tenerlo todo bajo control. El miedo no proviene de lo que ocurre, sino de lo que podría ocurrir en cualquier momento.

Apartado audiovisual: sobriedad efectiva

En lo visual, el juego apuesta por una estética sobria y funcional, centrada en crear una atmósfera opresiva más que en el realismo extremo. La iluminación y el uso de la oscuridad juegan un papel clave para generar inquietud constante.

El sonido es otro de sus pilares: interferencias, ruidos lejanos y silencios prolongados sustituyen a una banda sonora omnipresente. Cada pitido, cada crujido y cada señal adquieren importancia, reforzando la sensación de vulnerabilidad.

Progresión y rejugabilidad bien integradas

La economía del juego se basa en los Puntos Roswell, que permiten desbloquear nuevas herramientas, mejoras y escenarios. A ello se suman los rangos finales, que van desde el irónico “Conspiranoico del foro” hasta el prestigioso “Agente de Roswell”, incentivando repetir misiones y perfeccionar la estrategia.

La rejugabilidad no se limita a repetir contenidos, sino a aprender, arriesgar y afinar el método de investigación en cada partida.

UFOPHILIA es consciente de lo que quiere ser y no intenta contentar a todo el mundo. No hay acción directa ni ritmo acelerado, exige paciencia y atención al detalle, y su terror es constante y psicológico, no explosivo.

Quienes busquen adrenalina inmediata o sustos fáciles pueden sentirse frustrados. Sin embargo, los aficionados al terror atmosférico, a la observación y a la incomodidad sostenida encontrarán una propuesta distinta y muy cuidada.

El juego está disponible en Steam por 12,49 euros, aunque actualmente cuenta con un descuento del 20% que deja su precio en 9,99 euros. Además, está totalmente verificado para Steam Deck, garantizando compatibilidad absoluta en la consola portátil de Valve.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para Steam que nos ha enviado Game.press.