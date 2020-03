Cancelada la E3 de videojuegos por el coronavirus

No habrá E3 este año. La organización de la Entertainment Electronic Expo, la feria mundial más importante del sector de los videojuegos, ha cancelado la edición de este año por la alerta sanitaria global por el coronavirus.

En un comunicado, la Entertainment Software Association (ESA), responsable de la cita, explica que ha sido "una decisión difícil tomada" de acuerdo con los miembros de la asociación y siempre "pensando en la salud y la seguridad de todos en nuestra industria".

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX