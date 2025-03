Devil May Cry: el anime de Netflix inspirado en los videojuegos de Capcom debuta en abril

Devil May Cry

Esta semana los ejecutivos de Netflix han presentado el tráiler oficial de su nuevo anime ‘Devil May Cry’. La serie producida por Studio Mir, conocida por ‘Dota: Dragon's Blood’ y ‘X-Men '97’, se estrenará exclusivamente en la plataforma de streaming a principios del próximo mes.

Basada en la popular franquicia de juegos de Capcom, la producción de fantasía creada por Adi Shankar (‘Castlevania: Nocturne’) sigue el viaje de Dante, un cazador de demonios profesional en busca de venganza por la muerte de su familia. En el anime, cuando un misterioso villano amenaza con abrir las puertas del infierno, Dante se convierte en la última esperanza para la salvación del mundo.

Entre el cielo y el infierno

Studio Mir, con sede en Corea del Sur, es conocido por su habilidad en la animación de alta calidad, algo patente en producciones como ‘The Legend of Korra’ y ‘Voltron: Legendary Defender’. Para ‘Devil May Cry’, el estudio ha implementado técnicas de animación que enfatizan la acción dinámica y las secuencias de combate intensas, características esenciales de la serie de videojuegos. La dirección de acción se ha centrado en crear escenas que reflejan la energía y el ritmo de los juegos, asegurando que sus seguidores reconozcan y aprecien la fidelidad al material original.

La banda sonora es otro elemento interesante del anime. La elección de "Rollin'" de Limp Bizkit para los créditos iniciales no es casual; Shankar ha explicado que la música se basa en la cultura pop de finales de los 90 y principios de los 2000, época en la que se originó el personaje de Dante.

Elenco de voces

El reparto de voces del anime Devil May Cry cuenta con nombres reconocidos. Johnny Yong Bosch ('Power Rangers: Turbo') interpretará a Dante, mientras que Scout Taylor-Compton ('Halloween: El origen') dará vida a Lady. Hoon Lee ('Teenage Mutant Ninja Turtles') será el Conejo Blanco, Chris Coppola ('Friday the 13th') interpretará a Enzo Ferino y Kevin Conroy ('Batman: The Animated Series') prestará su voz a VP Baines.

El juego original, lanzado para PlayStation 2 en 2001, toma inspiración de la Divina Comedia del escritor Dante Alighieri. A lo largo de los años, la franquicia ha crecido con secuelas y spin-offs, con el último juego principal, ‘Devil May Cry 5’, lanzado en 2019, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Capcom. Aún hoy, sigue cosechando ventas significativas.

Próximamente en tu pantalla

Con su mezcla de acción, horror y una rica historia, la adaptación de la saga de Capcom promete convertirse en una interesante odisea. Según Netflix, todos los episodios del anime estarán disponibles en su catálogo a partir del 3 de abril de 2025. A continuación, puedes ver el tráiler, pero antes te invitamos a leer su sinopsis: "Un misterioso villano amenaza con abrir las puertas del infierno. Ahora, todas las esperanzas de salvación descansan en las manos de un apuesto cazador de demonios." ¿Estás listo para ver a Dante en acción como nunca antes? Cuéntanos qué opinas sobre esta nueva serie.