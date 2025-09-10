Arrakis alberga nuevas aventuras y peligros con más contenido para Dune: Awakening

El vasto planeta Arrakis alberga nuevas aventuras y peligros. Dune: Awakening, el juego de supervivencia de mundo abierto inspirado en la obra de Frank Herbert y en las películas de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment, y que ha sido desarrollado por Funcom, ha recibido esta semana su primera gran actualización de contenido gratuita, junto con el DLC La cosecha perdida.

Dune: Awakening es un juego de supervivencia multijugador a gran escala ambientado en el implacable planeta Arrakis. El juego está inspirado en el universo creado por Frank Herbert, que posteriormente cobró vida en las galardonadas películas de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment. Los jugadores deberán sobrevivir al sol abrasador, las tormentas de arena mortales y los omnipresentes gusanos de arena. Podrán fabricar todo tipo de equipamiento, desde armas y armaduras hasta vehículos terrestres y ornitópteros, mientras progresan tanto a nivel personal como político. Además, podrán alinearse con los Atreides o los Harkonnen y participar en actividades que influyen en el mundo compartido. Combinando mecánicas de supervivencia y MMO, Dune: Awakening ofrece una gran experiencia multijugador en la que cientos de jugadores coexisten, comercian, combaten y navegan por una red de intrigas políticas en servidores persistentes.

El Capítulo 2 continúa el viaje tras las revelaciones del final del Acto 3. Investiga asesinatos atroces y profundiza en el pasado más remoto. Vuelve a personalizar tu personaje, descubre nuevos contratos, objetos, peinados y tatuajes, y vive nuevos encuentros que aportarán más vida a los desiertos cambiantes de Dune.

Para celebrar esta actualización, del 11 al 15 de septiembre, el vasto desierto de Arrakis abrirá sus puertas a todo el mundo durante el fin de semana gratis de Dune: Awakening. Además, del 11 al 22 de septiembre los jugadores disfrutarán, por primera vez, de un 20% de descuento al comprar el juego en Steam y en otras tiendas online.

Por otro lado, el DLC La cosecha perdida ya está disponible por 12,99 € e incluye una trama independiente y completa. Sumérgete en la historia de Dune y quizá te sorprenda quién te devuelve la mirada. Este DLC también añade las piezas de construcción Habitante de Dune, nuevos elementos decorativos, aspectos de armaduras y armas, muestrarios y el gesto de martilleador. Además, introduce la birrueda, un nuevo vehículo alternativo a la moto de arena con animaciones y un estilo de conducción únicos. La birrueda y el resto de elementos estéticos no ofrecen ventajas frente al contenido equivalente disponible en el juego base.

El DLC La cosecha perdida puede también adquirirse como parte del pase de temporada (24,99 €). El pase de temporada incluirá, además, dos nuevos DLCs que ofrecerán nuevas zonas, historias y más contenido.