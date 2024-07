La española Sons of a Bit gana el premio al mejor videojuego del mundo

La startup murciana Sons of a Bit ha sido galardonada con el premio Auggie 2024 al mejor videojuego de AR (realidad aumentada) y VR (realidad virtual) del mundo durante la exposición internacional AWE USA 2024, celebrada en Los Ángeles (EEUU).

Este premio reconoce a Sons of a Bit la innovación y excelencia alcanzada con Kluest, una aplicación móvil que permite a cualquier persona crear, compartir, monetizar y acceder a todo tipo de contenido de realidad aumentada; incluyendo juegos, búsquedas del tesoro, guías turísticas y galerías de arte.

Según Alberto Saldaña, CEO de Sons of a Bit, “recibir el Auggie Award es un sueño hecho realidad para todo nuestro equipo. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos motiva a seguir empujando los límites de la innovación. Este premio es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de nuestro equipo, así como del apoyo continuo de nuestros usuarios, clientes y socios. Continuaremos innovando y liderando en el campo del entretenimiento y cultura inmersiva, impulsando el futuro de la tecnología AR/VR”.

Los rivales

Entre los 10 finalistas, en su categoría se encontraban proyectos con presupuestos mucho más abultados que la propuesta de la startup española, como Peridot, un simulador de mascotas con realidad aumentada de Niantic, creadores del fenómeno social Pokémon GO; Arizon Sunshine 2, una superproducción de acción y zombies de Vertigo Games para gafas de realidad virtual; o la tercera entrega de una de las series mejor valoradas en el ámbito de la realidad virtual, I Expect You to Die, creada por Schell Games.

Kluest, con su fuerte apuesta por la democratización de la creación y distribución de contenido de AR, ofrece una plataforma que no requiere de conocimientos técnicos ni destrezas artísticas para generar contenido interactivo e inmersivo con acabado profesional.

Desde su lanzamiento en España, Portugal e Italia, Kluest se ha posicionado como la plataforma de metaverso móvil número uno en dichos territorios, con miles de usuarios activos cada día y más de 2.000 experiencias creadas por la comunidad.

Actualmente, Sons of a Bit se prepara para iniciar su tercera ronda de financiación que servirá como impulso para el lanzamiento de Kluest en el resto del territorio europeo en los próximos meses y para alcanzar el mercado americano para finales del presente año.

El premio Auggie se suma a una serie de reconocimientos que Sons of a Bit ha recibido en los últimos años, consolidando su posición como un agente innovador destacado en las realidades extendidas a nivel nacional e internacional.