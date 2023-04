No esperes jugar a Crysis 4 a corto plazo, te contamos los motivos

En enero de 2022, la desarrolladora Crytek anunció la cuarta entrega de la franquicia ‘Crysis’ (que tiene como título provisional ‘Crysis 4’). Sin embargo, transcurrido más de un año, parece que el proyecto aún está en una etapa muy temprana de desarrollo. La empresa actualmente se encuentra buscando personal para la producción del programa.

La empresa tiene un total de 22 puestos vacantes para desarrolladores que trabajarán directamente con el título de disparos en primera persona. Esto significa que el juego aún se encuentra en una etapa de desarrollo muy temprana, incluso puede estar en fase de preproducción. Con esto, básicamente, no esperes el debut de ‘Crysis 4’ a corto plazo. Siendo más optimistas que realistas, no saldrá hasta 2026-2027.

La serie es conocida por sus impresionantes gráficos y su intensa jugabilidad, con jugadores que asumen el papel de un soldado de élite con un nanotraje avanzado, que le otorga habilidades sobrenaturales en un entorno de mundo abierto.

La posibilidad de una secuela, con gráficos aún más impresionantes y mecánicas de juego más refinadas, lógicamente entusiasma a los seguidores de la serie.

But can you develop @Crysis ? Check out our latest jobs at @Crytek and help build the future of our legendary franchise: https://t.co/SjG0KNPlPx pic.twitter.com/mDd0n7gPCU