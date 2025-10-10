Indiana Jones está de aniversario y su última aventura se expande con más contenido

Octubre marca un mes muy especial para MachineGames, el estudio responsable de Indiana Jones y el Gran Círculo que analizamos aquí en El Loot de Txeron, que celebra su 15.º aniversario con el lanzamiento de una Actualización de Aniversario para la nueva aventura de Indy cargada de contenido adicional, mejoras y sorpresas para los jugadores. La actualización está disponible desde hoy 10 de octubre de 2025 de forma gratuita en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5.

Entre las principales novedades destaca el nuevo modo Nueva partida+, que permitirá revivir la aventura conservando los progresos de la historia original —como libros de aventura desbloqueados, puntos de aventura o dinero local—, además de incluir una secuencia final inédita para quienes completen el juego en este modo.

Los jugadores también podrán equipar a Indy con la vestimenta “El Cairo”, inspirada en su icónico atuendo de En busca del arca perdida, y disfrutar de nuevas opciones de personalización como la selección de idioma de los diálogos, que permite combinar nueve idiomas de voz con catorce de visualización.

La actualización incluye, además, un modo Ahorro de Energía en Xbox Series X|S, compatibilidad optimizada con los dispositivos ROG Ally y ROG Ally X, y una larga lista de correcciones y mejoras técnicas en animaciones, colisiones, interfaz, cinemáticas y misiones en distintas localizaciones del juego (Perú, Guiza, Sukhothai e Irak). En PC, se han solucionado problemas relacionados con los reflejos, la asignación de teclas y la interfaz, además de ajustes de localización en textos árabes.

MachineGames celebra así quince años de trayectoria consolidada, con una actualización que no solo pule el rendimiento del título, sino que refuerza su compromiso con la comunidad de jugadores. El estudio, conocido por su trabajo en la saga Wolfenstein, ha encontrado en Indiana Jones y el Gran Círculo una nueva forma de combinar narrativa, acción y respeto por el legado cinematográfico del personaje.

Una declaración de amor al videojuego clásico

Tal como se señalaba en nuestra reseña del juego, en un momento en que la industria apuesta por los juegos como servicio y los mundos abiertos, la propuesta de MachineGames “es toda una declaración de intenciones (y por qué no, también de amor)” hacia la aventura tradicional. “Indy ha vuelto con los máximos honores a los videojuegos. Títulos como este son cada vez más un rara avis, sobre todo en producciones Triple A. Su publicación es un gran motivo de celebración. El doctor Jones, me reitero, ha vuelto. Celebrémoslo.”

Con esta actualización aniversario, MachineGames no solo conmemora sus quince años de historia, sino que reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la pasión por los videojuegos bien hechos.