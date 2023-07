Los nuevos materiales de Mortal Kombat 1 revelan importantes incorporaciones al plantel de luchadores

A través de un nuevo clip de vídeo centrado en la lucha de Scorpion y Sub-Zero para establecer el propósito de Lin Kuei en el nuevo universo de Liu Kang, la nueva entrega del título de lucha ‘Mortal Kombat 1’ confirma la presencia en la entrega de Smoke, el miembro del antiguo clan guerrero, gran maestro de la magia y el sigilo.

Con profundos lazos con Scorpion y Sub-Zero, este conocido personaje ha hecho suya la misión del clan y se une a sus colegas en defensa de la Tierra. Pero hay más, ya que el nuevo metraje de vídeo también nos brinda la primera aparición de Rain, el Gran Mago del Mundo Exterior, que ha optimizado sus artes acuáticas hasta convertirlas en una potente arma.

También aparecen Cyrax, Sektor, Scorpion y Frost como nuevos luchadores Kameo, que prometen una amplia gama de habilidades y movimientos de apoyo durante los combates.

En esta nueva entrega de ‘Mortal Kombat 1’ la historia ha sido reiniciada por Liu Kang para crear una Nueva Era con la que alcanzar la paz mientras que Mileena, la melliza de Kitana y heredera lícita al trono del Mundo Exterior, se ha visto infectada con una enfermedad mortal.

Mientras tanto, los hermanos y guerreros de Lin Kuei, Sub-Zero y Scorpion, pelean por el futuro del clan al tiempo que los campeones de la Tierra, Kung Lao y Raiden, combaten por en honor y la familia.

Johnny Cage, que está más preocupado por seguir siendo superior de cara a su grupo de fans, lucha en este caso por su vanidad. Al plantel principal se incorpora también Kenshi Takahashi en su viaje para recobrar la espada Sento y limpiar el nombre de su familia.

Para la ocasión, el título contará con un amplio elenco de conocidos luchadores con nuevas historias, como Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Kitana, Kung Lao, Mileena, Shang Tsung, Kenshi, Johnny Cage, Rain, Smoke y muchos más, además de una lista independiente de combatientes de Kameo que nos podrán ayudar durante los kombates.

