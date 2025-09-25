Saros toma el testigo de Returnal y eleva la propuesta: vuelve el ciclo de muerte y acción

Había tanta expectación por ver en movimiento el esperadísimo Saros, videojuego exclusivo de Playstation 5 desarrollado por Housemarque, que los cinco minutos de metraje que se mostraron este miércoles durante el State of Play de la firma nipona se pasaron en un suspiro. Solo pudimos despertar ensimismados de tanta acción y preciosismo tecnológico cuando en pantalla se hizo oficial su fecha de lanzamiento: 20 de marzo de 2026.

El avance incluye secuencias capturadas directamente en PS5 a 60 FPS con Unreal Engine 5, donde se muestra tanto la ambientación como las mecánicas jugables con las que Housemarque busca consolidar su nueva propuesta que bebe directamente de lo propuesto hace ya cuatro años en Returnal y nuestra querida Selene.

La historia de Saros se desarrolla en Carcosa, un planeta alienígena cambiante que responde a cada muerte del protagonista y transforma sus entornos en consecuencia. El jugador encarnará a Arjun Devraj, interpretado por el actor Rahul Kohli, un agente Soltari que se adentra en este mundo bajo la amenaza de un eclipse inminente para descubrir los secretos de una civilización perdida. Durante el avance también se presenta a Nitya Chandran, una figura clave que acompañará al protagonista en su travesía y que tendrá un papel central en el desarrollo narrativo.

En el terreno jugable, Saros mantiene la acción intensa en tercera persona que caracteriza a Housemarque, pero introduce nuevas capas mecánicas. Al inicio de cada intento, el jugador podrá elegir entre armas humanas de Soltari o tecnología alienígena encontrada en Carcosa, lo que permite adaptar el estilo de combate a cada partida. Además, Arjun contará con un escudo capaz de absorber proyectiles enemigos y transformarlos en un contraataque devastador, mientras que la energía acumulada podrá canalizarse en disparos cargados para infligir un daño concentrado.

Otra de las novedades es la llamada “segunda oportunidad”, una habilidad que permitirá revivir tras la primera muerte gracias a la energía corrupta del eclipse. A esto se suma un sistema de progresión permanente que asegura que, aunque cada derrota reinicie el ciclo, las mejoras obtenidas en armas, traje y habilidades se mantendrán para los intentos siguientes.

La influencia de Selene

La expectación por Saros se entiende mejor al mirar atrás en el recorrido de Housemarque. Conocí al estudio con el que para muchos sigue siendo su mejor título, Nex Machina, un juego que influyó notablemente en Returnal y que ya mostraba el talento del equipo para transformar la acción arcade en experiencias únicas. Con Returnal, Housemarque dio un salto de ambición, llevando un género de nicho como el roguelike —hasta entonces muy ligado a la escena indie con referentes como Hades o Dead Cells— al gran público. La propuesta mezclaba acción y plataformas con una narrativa que se desvelaba poco a poco, ciclo tras ciclo, muerte tras muerte, construyendo un reto exigente pero enormemente satisfactorio. Solo la imposibilidad de guardar la partida en medio de un ciclo empañaba una experiencia que, por méritos propios, se convirtió en una de las grandes sorpresas de 2021 y en uno de los mejores exclusivos de PS5. Un título que ya justificaba la compra de la consola de nueva generación y que se diferenciaba en un mercado saturado de propuestas clonadas tal y como apuntamos en nuestro análisis.

Ese legado es el que ahora recoge Saros, que busca no solo continuar el camino trazado por Returnal, sino ampliarlo con nuevas mecánicas, un apartado narrativo más profundo y un mundo que reacciona de manera dinámica a las acciones del jugador.

Aunque este avance ofrece un vistazo generoso al universo y las mecánicas de Saros, aún quedan muchos detalles por desvelar: la profundidad de su narrativa, la evolución de los biomas de Carcosa, la aparición de más personajes y los elementos relacionados con la música y el diseño sonoro. También falta por conocer que optimizaciones tendrá en PS5 Pro.

De momento, los jugadores ya pueden marcar en el calendario el 20 de marzo de 2026. Toca volver a romper el ciclo o morir.