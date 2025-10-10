Syberia Remastered está cada vez más cerca de revivir la inolvidable aventura de Kate Walker

La editora francesa Microids ha presentado el tráiler historia de Syberia Remastered, la esperada reedición del clásico de aventuras creado por Benoît Sokal, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre de 2025 en PlayStation 5, PC y Xbox Series X, en formato físico y digital.

El vídeo, que ya puede verse en los canales oficiales de Microids, repasa los momentos más icónicos de la inolvidable travesía de Kate Walker, al tiempo que muestra el meticuloso trabajo de modernización visual y técnica realizado para esta remasterización.

Fiel al espíritu del original, Syberia Remastered conserva la profundidad narrativa y la identidad artística que convirtieron a la saga en un referente del género, al mismo tiempo que renueva su apartado técnico y jugable para las nuevas generaciones.

Desarrollado conjuntamente por Virtuallyz Gaming y Microids Studio Paris, el proyecto busca revivir la esencia del clásico de 2002 con una visión modernizada que respete la sensibilidad artística y la poesía visual características de la obra de Sokal.

La aventura volverá a sumergir a los jugadores en el viaje iniciático de Kate Walker, una abogada neoyorquina que viaja a Europa para cerrar la compra de una antigua fábrica de autómatas. Lo que comienza como una misión rutinaria se convierte en una búsqueda personal que la lleva a los confines del continente, tras los pasos del inventor Hans Voralberg.

“Syberia Remastered es un homenaje a la visión de Benoît Sokal. Hemos querido preservar la emoción y el alma de su mundo, pero dotándolo de una nueva vida gracias a las tecnologías actuales”, explican desde Microids.

Esta remasterización incluye gráficos completamente reinventados, animaciones renovadas y una interfaz modernizada, mejorando la experiencia sin alterar su esencia narrativa. Además, contará con voces y subtítulos en castellano, lo que permitirá disfrutar plenamente de su historia en el idioma original del jugador.

Con el lanzamiento del juego también se pondrá a la venta una edición física limitada, dirigida especialmente a coleccionistas y aficionados de la saga.

El legado de Benoît Sokal sigue vivo

Tras el éxito del remake internacional de L’Amerzone – The Explorer’s Legacy, este nuevo proyecto consolida el renacimiento del universo artístico de Benoît Sokal, un creador que marcó un antes y un después en la narrativa del videojuego con su particular mezcla de fantasía melancólica, exploración onírica y crítica social.

Con Syberia Remastered, Microids reafirma su compromiso de preservar y poner en valor las grandes obras del videojuego europeo, adaptándolas a las exigencias técnicas y estéticas del público contemporáneo.

Syberia Remastered llegará el 6 de noviembre de 2025 a PlayStation 5 y Xbox Series X en formato físico y digital (en PC), con una edición especial limitada y localización completa al castellano.