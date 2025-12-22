La Administración 16 de Madrid reparte la suerte: Así celebran su segundo premio
Euforia en Madrid donde han celebrado un segundo premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025
Sigue en directo el Sorteo de Lotería de Navidad 2025
Comprueba tu número de la Lotería de Navidad 2025
El ambiente en la calle en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. Vecinos y agraciados han celebrado haber repartido íntegramente el número 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.