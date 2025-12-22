La Administración 16 de Madrid reparte la suerte: Así celebran su segundo premio

El ambiente en la calle en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. Vecinos y agraciados han celebrado haber repartido íntegramente el número 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.