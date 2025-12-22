DIRECTO
Sigue la Lotería de Navidad 2025 en Sevilla

La Administración 16 de Madrid reparte la suerte: Así celebran su segundo premio

Euforia en Madrid donde han celebrado un segundo premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025

Sigue en directo el Sorteo de Lotería de Navidad 2025

Comprueba tu número de la Lotería de Navidad 2025

La Administración 16 de Madrid reparte la suerte: Así celebran su segundo premio

22 de diciembre 2025 - 10:41

El ambiente en la calle en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. Vecinos y agraciados han celebrado haber repartido íntegramente el número 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.

También te puede interesar

Lo último

stats