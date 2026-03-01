El ginecólogo Guillermo Antiñolo no proviene de una saga médica, pero ha terminado marcando un hito en la medicina fetal española. Reconocido dentro y fuera de España, Antiñolo lidera en la sanidad pública en el Hospital Virgen del Rocío un pionero programa de cirugía fetal abierta para la espina bífida. Su equipo ha realizado ya 19 intervenciones intrauterinas, basadas en la hipótesis del doble golpe y respaldadas por la evidencia internacional del ensayo Management of Myelomeningocele Study (MOMS), que demostró la superioridad de la reparación antes del nacimiento.