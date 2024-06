El Arzobispado de Burgos iniciará acciones legales si las diez ex monjas clarisas de Belorado y Orduña excomulgadas el sábado no abandonan voluntariamente el monasterio, para lo que les ha concedido un plazo "prudencial" que no ha concretado.

El arzobispo Mario Iceta ha explicado que, una vez excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo que tendrán que irse.

Menos paciencia va a tener el arzobispo con el falso obispo Pablo de Rojas y el también falso cura José Ceacero.