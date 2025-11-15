Ático brinda por el Día Mundial Sin Alcohol con una selección top de 'mocktails' en su rooftop
En Ático, la coctelería sin alcohol se convierte en una propuesta sofisticada para un público cada vez más amplio
En el rooftop Ático, celebrar el Día Mundial Sin Alcohol se convierte en una experiencia completa que combina vistas, ambiente y una carta de mocktails cada vez más cuidada. Desde la barra lo tienen claro: disfrutar de un cóctel no depende del alcohol, sino del equilibrio, el sabor y la creatividad. La demanda de bebidas sin alcohol lleva creciendo más de cinco años, lo que ha llevado al equipo a ampliar cada temporada su oferta y apostar por ingredientes naturales, zumos frescos y siropes propios.
Entre los favoritos del público destacan la Virgin Piña Colada, el Virgin Mojito y el ya icónico Negroni Impostore, una reinterpretación del clásico Negroni elaborada con vermut y ginebra sin alcohol macerada con marrasquino y piel de naranja. En Ático, la coctelería zero no es una alternativa menor: es una forma de disfrutar con sentido, sabor y sin renunciar a la experiencia.