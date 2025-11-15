En el rooftop Ático, celebrar el Día Mundial Sin Alcohol se convierte en una experiencia completa que combina vistas, ambiente y una carta de mocktails cada vez más cuidada. Desde la barra lo tienen claro: disfrutar de un cóctel no depende del alcohol, sino del equilibrio, el sabor y la creatividad. La demanda de bebidas sin alcohol lleva creciendo más de cinco años, lo que ha llevado al equipo a ampliar cada temporada su oferta y apostar por ingredientes naturales, zumos frescos y siropes propios.

Entre los favoritos del público destacan la Virgin Piña Colada, el Virgin Mojito y el ya icónico Negroni Impostore, una reinterpretación del clásico Negroni elaborada con vermut y ginebra sin alcohol macerada con marrasquino y piel de naranja. En Ático, la coctelería zero no es una alternativa menor: es una forma de disfrutar con sentido, sabor y sin renunciar a la experiencia.