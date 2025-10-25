En el restaurante Maccheroni & Co, el sonido de la amasadora marca el ritmo de la mañana. Gabriel, el pastaio, prepara la masa con harina, huevo y un poco de agua. "Hacemos entre 40 y 50 kilos de pasta al día, pero nunca es igual. A veces toca pasta larga, otras pasta rellena o para lasañas", cuenta con una sonrisa.

Desde este obrador se elabora la pasta fresca que abastece también a L’Oca Giuliva, La Gallina Bianca, Il Pesciolino y Gusto. "Aquí se hace todo a mano, todos los días", explica Francesco, encargado del restaurante.

Para él, la pasta es más que comida: "Hay tanta tradición que entonces crecemos comiendo directamente pasta. No nos aburre nunca". En el Día Mundial de la Pasta, su mensaje es claro: la auténtica cocina italiana sigue viva, amasada cada mañana en Sevilla.