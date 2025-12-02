El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge desde este lunes la exposición temporal 'Los Bécquer, un linaje de artistas', inaugurada por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. La muestra reúne por primera vez más de 150 obras entre óleos, dibujos, acuarelas y litografías pertenecientes a los miembros de esta célebre familia sevillana. La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo de 2026, ofrece un recorrido completo por la producción artística de los Bécquer, destacando la relevancia de este linaje en la historia del arte español.

La iniciativa pretende poner en valor la aportación cultural de los Bécquer, un apellido ligado tanto a la pintura como a la literatura. En esta ocasión, el protagonismo recae en su faceta plástica, mostrando la diversidad de técnicas y estilos que caracterizaron la obra familiar. Según explicó Patricia del Pozo durante la inauguración, se trata de una oportunidad única para descubrir "la riqueza y la sensibilidad artística de una saga fundamental para comprender el siglo XIX español". La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte, se suma al calendario de grandes muestras del museo, consolidando al Bellas Artes de Sevilla como una referencia en la difusión del patrimonio andaluz.