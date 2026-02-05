Los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla han intervenido en el mediodía de este jueves ante el riesgo de caída de una palmera en los jardines del Hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando. Por precaución, el Metrocentro limitó su trayecto hasta la parada del Prado tras acotarse la zona cercana al hotel, ya restablecido hasta la parada del Archivo de Indias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, hasta los 70 kilómetros por hora, hasta las 18:00 horas como consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo.