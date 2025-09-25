La campaña de viajes del Imserso 2025-2026 arranca en octubre con más de 879.000 plazas disponibles y novedades como viajes a 50 euros para quienes perciben pensiones más bajas, un suplemento de 100 euros en temporada alta y la posibilidad de viajar con mascotas en determinados destinos. Las reservas se abrirán el 6 de octubre para los acreditados preferentes de diez comunidades y el 8 de octubre para el resto, mientras que los no preferentes podrán hacerlo los días 7 y 9, respectivamente. Los trámites se podrán realizar en agencias acreditadas solo con el DNI o en las webs turismosocial.com y mundicolor.es con la clave de acreditación. Los primeros viajes partirán el 19 de octubre hacia la costa peninsular y escapadas, y el 22 hacia la costa insular.