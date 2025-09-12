Estos son los destinos que el Imserso ofrece en Andalucía

Andalucía, cuna de una rica herencia cultural y natural, se convierte en el destino perfecto para los viajes del Imserso, ofreciendo itinerarios diseñados para mayores que combinan historia, paisajes y momentos de ocio. Con circuitos culturales de 6 días que exploran tesoros como las provincias de Córdoba, Granada y Málaga, y rutas de 5 días por la naturaleza andaluza a través de enclaves como Doñana, los viajeros del Imserso podrán sumergirse en la riqueza cultural y paisajística de nuestra bella comunidad. Además, existe la oferta de estancias de 7 u 9 noches en hoteles de costa con pensión completa y escapadas a las capitales de provincia.

Almería

Almería emerge como un destino polifacético ya que ofrece a los viajeros del Imserso la oportunidad única de combinar estancias tranquilas en la costa con circuitos culturales y de naturaleza.

Para aquellos que buscan relax y bienestar, esta provincia cuenta con una oferta de estancias en régimen de pensión completa en algunos de los mejores hoteles de 4 estrellas de la costa, situados en Roquetas de Mar (como el Hotel Arena Center o el Best Sabinal), Aguadulce (Hotel Moon Dreams Portomagno) y Mojácar (Hotel Best Indalo).

Más allá de la costa, Almería ofrece dos circuitos específicos:

El circuito cultural invita a descubrir el legado histórico de una tierra de frontera. El itinerario incluye una visita guiada por la capital, con paradas obligadas en la Alcazaba y el auténtico barrio de la Chanca. El viaje se adentra también en el interior para explorar la comarca de Los Vélez, donde se puede admirar el Castillo de los Fajardo y el arte rupestre, y finaliza con el contraste de la blanca Mojácar y los paisajes del Cabo de Gata y Níjar.

Mojácar destaca por la riqueza de su entorno natural, posicionándose como un destino ideal de sol y playa los 365 días del año

Para los amantes del aire libre, el programa de Turismo de Naturaleza propone una ruta que recorre la Alpujarra Almeriense, con sus pueblos de herencia morisca como Laujar de Andarax, y una exploración a fondo del Cabo de Gata, donde los participantes pueden caminar entre calas vírgenes y acantilados volcánicos.

Cádiz

La provincia de Cádiz expone una oferta que abraza desde la herencia fenicia hasta la belleza de sus parques naturales. Los viajeros pueden elegir entre estancias de relax en la costa en hoteles como el Globales Reina Cristina 4* en Algeciras o Las Dunas 4* en Chiclana, o sumergirse en sus profundos circuitos temáticos.

El itinerario cultural es una inmersión total en los tres milenios de historia de la provincia. Comienza en la misma Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, con una visita guiada que recorre su catedral y su casco histórico. El itinerario continúa por la Ruta de los Pueblos Blancos, explorando Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Conil, Arcos de la Frontera y Grazalema, este último declarado Bien de Interés Cultural. El broche de oro lo ponen Jerez, con la visita a su Alcázar y el mundo del vino, y Sanlúcar de Barrameda, famosa por su gastronomía.

Vejer de la Frontera está dentro de los circuitos culturales del Imserso / Andalucia.org

Sin embargo, existe una opción para quienes disfrutan de la naturaleza. Los participantes recorrerán a pie el Parque Natural de los Alcornocales, uno de los bosques más singulares de España, y se adentrarán en la Sierra de Grazalema. El contraste lo pone la visita a ‘la tacita de plata’ y a Jerez, fusionando así naturaleza, cultura y tradición en un solo viaje.

Córdoba

Córdoba ofrece un viaje totalmente inmersivo en la esencia de Al-Ándalus y la herencia patrimonial de Occidente.

El circuito tiene como eje central la ciudad de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad. La joya de la corona es, sin duda, la visita guiada a la Mezquita-Catedral, un monumento único en el mundo que resume la superposición de culturas. Asimismo, los participantes pasean por el laberinto del histórico barrio de la Judería y descubrirán la magia de los patios cordobeses.

Visita de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Miguel Ángel Salas / TikTok (@aquisandrax)

Los viajeros explorarán más allá de la capital y se dirigirán al impresionante Castillo de Almodóvar del Río, una fortaleza que se alza sobre el Guadalquivir y cuyas torres dominan el paisaje. La ruta también se adentra en los pueblos de la Subbética, como Zuheros, colgado de un risco y declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Granada

Granada también se suma a los itinerarios culturales y despliega un circuito que recorre los tres grandes atractivos de la provincia: el legado monumental nazarí, los pueblos blancos de la Alpujarra y el litoral de la Costa Tropical.

La experiencia granadina es un viaje en el tiempo que tiene su epicentro en la visita a la Alhambra y los históricos barrios del Albaicín y el Realejo, declarados Patrimonio de la Humanidad. El viaje se completa con una excursión a Salobreña para conocer su castillo y casco antiguo marinero, y una inmersión en la singular arquitectura y gastronomía de la Alpujarra, con paradas en pueblos como Trevélez o Capileira.

El municipio alpujarreño de Capileira, una de las maravillas rurales de España / M. G.

La naturaleza también dispone de su espacio y es que el circuito que se ofrece en Granada se adentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con rutas de senderismo por el Monachil y el Jardín Botánico, combinando paisajes de alta montaña con el patrimonio natural.

Huelva

Huelva ofrece una combinación única de turismo cultural y natural en torno a dos principales ejes: la huella del descubrimiento de América y los espacios naturales únicos como Doñana. Los participantes se alojan en hoteles de 4 estrellas en Matalascañas, como el Gran Del Coto o Moon Dreams El Cortijo, ideales para disfrutar de la costa onubense.

Matalascañas ofrece la oferta costera del Imserso en Huelva / M. G.

La Ruta Colombina es la protagonista en el circuito cultural, visitando Palos de la Frontera y el Monasterio de La Rábida, lugares clave en la gestación del viaje de Colón. También incluye la fascinante visita al Parque Minero de Riotinto, un paisaje sacado de Marte, y pueblos con encanto como Moguer, cuna de Platero y yo.

Por su parte, el itinerario de naturaleza de 5 días se adentra en el Parque Nacional de Doñana, Reserva de la Biosfera, con parada en la aldea de El Rocío. Completa la experiencia un recorrido por las Marismas del Odiel, paraíso de aves migratorias, y la visita a Ayamonte, ya en la frontera con Portugal.

Jaén

El itinerario cultural no deja indiferente a nadie, centrándose en Úbeda y Baeza, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad, con sus palacios, iglesias y plazas monumentales. Asimismo, la visita a la capital jienense incluye su Catedral y el Castillo de Santa Catalina, con vistas panorámicas. El viaje se completa con la exploración de la histórica Baños de la Encina y la serrana Cazorla, puerta de entrada al parque.

Úbeda es Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto a Baeza

Para los que escojan la opción de Turismo de Naturaleza, el circuito se adentra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más grande de España, con rutas de senderismo entre bosques y cascadas. También incluye el Parque Natural de Despeñaperros, paso natural entre Andalucía y Castilla-La Mancha.

Málaga

En Málaga, los viajeros pueden alojarse en una extensa red de hoteles de 3 y 4 estrellas a lo largo de toda la Costa del Sol, desde Torremolinos (Hoteles Aluasun Costa Park, Sandos Griego) y Benalmádena (Globales Los Patos) hasta Marbella (Aluasun Marbella Park), Estepona (Globales Playa Estepona) o Nerja (Nerja Club), todos ellos ideales para disfrutar de la costa.

Para quienes prefieran explorar, el circuito cultural recorre los imprescindibles de la provincia: desde el centro histórico de Málaga, con la Alcazaba y la Catedral, hasta la monumental Ronda, pasando por el pueblo blanco de Frigiliana y la dolímica Antequera.

Frigiliana es uno de los pueblos más buscados por los usuarios de Internet / La Farola

En paralelo, el itinerario de naturaleza se adentra en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y el impresionante Torcal de Antequera, paraíso kárstico único en Europa, combinando senderismo con visitas culturales.

Sevilla

El programa del Imserso en Sevilla ofrece una experiencia dual que combina las vistas al patrimonio histórico-artístico de la capital andaluza con la exploración de entornos naturales.

El centro histórico de Sevilla es el inicio de la ruta cultural por la provincia. Se ofrecen visitas guiadas a la Catedral, la gótica más grande del mundo, los Reales Alcázares y el barrio de Triana. El itinerario se complementa con excursiones a la romana Itálica en Santiponce y a las ciudades monumentales de Carmona y Écija, esta última conocida como "la ciudad de las torres".

Écija, 'la ciudad de las torres' / turismosevilla.org

Paralelamente, el programa de naturaleza alterna la cultura sevillana con sus espacios verdes, incluyendo una incursión al Parque Nacional de Doñana desde su vertiente norte y rutas de senderismo por el Parque Natural Sierra Norte, donde destacan las Cascadas del Huéznar y sus bosques de ribera.

Precios

El programa de viajes del Imserso en Andalucía estructura sus precios en función de la temporada (alta o baja), la duración de la estancia y la inclusión o no del transporte. Para las estancias en costa, que incluyen pensión completa en hoteles de 3 y 4 estrellas, los precios varían notablemente. La opción de 10 días con transporte tiene un coste de 409,22 euros en temporada alta y 309,22 euros en temporada baja. Para estancias de 8 días con transporte, el precio es de 344,04 euros en temporada alta y 224,04 euros en baja. Si se opta por no incluir el transporte, las estancias de 10 días cuestan 370,39 euros en alta y 270,39 en baja, mientras que las de 8 días sin transporte se sitúan en 324,63 euros para temporada alta y 224,63 para baja.

Por otro lado, los circuitos culturales, que permiten explorar el patrimonio histórico y cultural de las ocho provincias andaluzas, tienen un precio único de 412,51 euros en temporada alta y 312,51 euros en baja. Los programas de turismo de naturaleza, centrados en parques naturales y espacios protegidos, se ofrecen por 405,75 euros en alta y 305,75 euros en baja. Finalmente, las escapadas a capitales de provincia, de 4 días de duración, presentan la opción más económica, con precios de 232,91 euros en temporada alta y 132,91 euros en baja.