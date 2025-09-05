El Imserso 2025-2026 incorpora viajes con mascotas y tarifa plana de 50 euros

El Imserso presentará la segunda semana de septiembre de este 2025 la fecha de comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026, que llegan con novedades destacadas como la tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas y la opción de viajar con mascotas. El anuncio incluirá también el inicio del envío de cartas a los usuarios para confirmar sus acreditaciones.

En esta edición, Ávoris Corporación Empresarial gestionará los lotes de costa peninsular y escapadas y procedencia europea, mientras que Mundiplan asumirá el lote de costa insular.

Una de las principales medidas será la reserva de 7.447 plazas (de las 879.213 totales) a un precio de 50 euros. Estas se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, sin importar el destino.

Viajar con mascotas, novedad de 2025-2026

Por primera vez, el programa permitirá viajar con animales de compañía en los paquetes de costa peninsular e insular. Para ello, los licitadores deberán reservar un 2 % de las plazas de los lotes 1 y 2 a usuarios que viajen con mascotas, siempre que el animal no supere los 10 kilogramos, incluido el trasportín.

Dos meses después del inicio de los viajes, las empresas comprobarán las reservas realizadas. En caso de no cubrirse ese 2 %, el Imserso decidirá si esas plazas se ponen a disposición del resto de los usuarios.

Medidas para reducir la estacionalidad

El programa establece que el 36 % de las plazas de cada lote se distribuyan de manera proporcional durante todos los meses de campaña para evitar la concentración en pocas fechas.

Además, los viajes en temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que en los meses de temporada baja: octubre, mayo y junio en Península y Baleares, y diciembre, enero y febrero en Canarias.

Los hoteles deberán contar con al menos tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre. También se prevén refuerzos en las sanciones a las empresas que no cumplan los estándares de calidad fijados por el Imserso.

Otros compromisos de las adjudicatarias

Las compañías deberán elaborar y distribuir trípticos informativos con contenidos relacionados con el envejecimiento activo, como la prevención del maltrato, la violencia de género en mujeres mayores, la sexualidad en la tercera edad o las conclusiones del congreso estatal de personas mayores.