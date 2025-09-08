Estas son las mejores zonas de playa para comprar una segunda residencia en Andalucía: precios y perfil del comprador ideal

Cerca de tres millones de españoles cuentan con una segunda residencia en propiedad, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y no es de extrañar: para aquellos que tengan esta posibilidad, se trata de un auténtico privilegio; especialmente, si hablamos de viviendas situadas en entornos únicos como los de la costa andaluza. Por ello, ante el creciente interés en la región, Fotocasa analiza las mejores zonas de playa para adquirir un inmueble en Andalucía.

"Nos centramos en cinco grandes espacios costeros para comprar una casa: Costa de la Luz, Costa del Sol, Costa de Almería y Costa Tropical", explica el portal inmobiliario. "Cada uno tiene su propio carácter, precios distintos y un perfil de comprador diferenciado". Teniendo en cuenta esto, la decisión final dependerá de los intereses y circunstancias personales de los interesados.

Costa de la Luz, donde la calma se abre camino

La Costa de la Luz se extiende a lo largo del litoral onubense y gaditano, con playas largas, abiertas al océano Atlántico y un ambiente de lo más tranquilo. Por ello, se convierte en un entorno perfecto para escaparse los fines de semana a una segunda residencia. Así, Fotocasa afirma que se trata de la zona "más salvaje y menos masificada" de todas.

Ahora bien, ¿cuánto cuesta un piso en esta región? Si nos vamos a municipios como Chiclana, Conil de la Frontera o El Puerto de Santa María, todos ellos en Cádiz, "los precios son razonables para lo que ofrecen: buenas playas, gastronomía y vida relajada". En concreto, podríamos hablar de un coste en torno a los 150.000 - 275.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados.

Además, el portal inmobiliario desglosa un poco más esta información, teniendo en cuenta el precio por metro cuadrado y el perfil ideal del comprador: 1.937 €/m2 en Chiclana de la Frontera, una opción perfecta para parejas y familias andaluzas; 3.417 €/m2 en Conil de la Frontera, entorno único para personas jóvenes y activas; y 2.212 €/m2 en El Puerto de Santa María, donde la mayoría de las compras las realizan inversores.

Costa del Sol, el lujo internacional en Andalucía

Por norma general, la Costa de la Luz es relativamente poco conocida. Sin embargo, no sucede lo mismo con la Costa del Sol, el espacio playero más internacional de Andalucía. Engloba el litoral malagueño y sobresale por si inigualable oferta de ocio, además por supuesto del clima y sus preciosas playas.

"Aquí encontramos un mercado muy dinámico, con compradores tanto nacionales como extranjeros, y una gama de precios muy amplia: desde apartamentos asequibles en Fuengirola o Torremolinos hasta villas de lujo en Marbella o Benahavís", informa Fotocasa. En cualquier caso los precios son considerablemente más altos y un piso de 80 metros cuadrados puede requerir el pago de entre 360.000 y 452.000 euros. De todas, la zona más cara es Marbella, donde el precio por metro cuadrado alcanza los 5.303 euros y está claramente orientada a "un segmento alto, internacional".

Almería, una zona de paisajes privilegiados y asequible

Al contrario de lo que sucede en la Costa del Sol, la costa almeriense es más asequible. No obstante, se trata de una alternativa "cada vez más valorada por quienes buscan un equilibrio entre buen clima, menor masificación y precios ajustados", lo cual hace que con el tiempo su valor se vaya incrementando.

Por ahora, "municipios como Vera, Mojácar o Roquetas de Mar han ganado peso en el mercado de segunda residencia por su calidad de vida y acceso a servicios básicos". Hablamos de un perfil de comprador especialmente nacional, "aunque hay presencia de compradores británicos y alemanes". El precio en este caso oscila entre los 125.000 y los 220.000 euros, siendo Roquetas de Mar el municipio más asequible (1.596 €/m2).

Costa Tropical, calma y microclima cerca de la capital

Por último, nos encontramos con la Costa Tropical de Granada, una de las zonas más especiales de Andalucía. ¿A qué se debe esto? "Tiene un microclima que permite disfrutar de temperaturas suaves incluso en invierno", observa Fotocasa. Por lo tanto, es ideal para aquellos que deseen pasar en su segunda residencia las vacaciones de Navidad o Fin de Año.

En este caso, podemos hablar de localidades como Almuñécar, Salobreña o La Herradura, "ideales para quienes priorizan la tranquilidad sin estar lejos de Granada capital". Aunque el precio varía según la zona, la media se encuentra en torno a los 200.000 y los 300.000 euros.