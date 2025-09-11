Así hablan los turistas de esta joya de Sevilla: "Si hay un solo lugar que puedes visitar, por tiempo o por una escala de avión larga, es su Catedral"

Sevilla atrae cada año a miles de visitantes, que llegan maravillados por su ambiente cultural y la rica historia que se teje entre sus muros. Desde el Real Alcázar hasta la Plaza de España, la ciudad ofrece una gran cantidad de monumentos y espacios de interés. Entre ellos, la Catedral es uno de los símbolos más valorados por los turistas, que no dudan en dejar críticas positivas en Google.

"Su arquitectura gótica es impresionante, con detalles increíbles tanto en el exterior como en el interior, donde se pueden ver altares majestuosos, arte religioso y la tumba de Cristóbal Colón", expresa un usuario que descubrió este lugar el mes pasado. Bautizada como la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, esta joya arquitectónica comenzó a construirse en el año 1401 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias.

En concreto, cuenta con una sucesión de estilos artísticos, que van desde el almohade hasta el barroco, pasando por el gótico tardío y el renacentista. Es conocida también por ser la catedral con mayor superficie de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué piensan exactamente los visitantes que se acercan a ella?

La Catedral de Sevilla: una joya arquitectónica valorada por los turistas

"Si solo puedes visitar un lugar estando en Sevilla, por tiempo o por una escala de avión larga, es su catedral", expresa otra usuaria en un comentario que escribió hace cuatro meses. De nuevo, "los diferentes estilos que convergen en ella, la estética de cada entrada, su historia y los personajes que han pasado por allí" son algunos de los aspectos que más le llaman la atención. "Es preciosa tanto de día como de noche y, desde cada punto, tomarás una foto distinta que parece que fuera otra catedral".

Con un total de 54.930 reseñas, son muy numerosas las opiniones favorables de los turistas. La mayoría de ellos comentan la majestuosidad de su arquitectura y valoran especialmente todos los detalles que alberga. "Está llena de rincones para recorrer", añade un internauta más; mientras que otro confirma este punto de vista: "Nunca mejor dicho, el interior es lo que importa". "En su interior hay infinidad de obras de arte. Es, sin duda, un viaje en el tiempo precioso"

Los puntos negativos de la visita: "Poca explicación y mucha gente"

Ahora bien, lo cierto es la experiencia no siempre es tan positiva para todos y algunas personas manifiestan su descontento con algunos aspectos de la visita. Al margen del importante significado histórico de la Catedral, hay quien preferiría haber acudido en un momento diferente. "Demasiada gente y mucho calor, a parte de caro", afirma otro de los comentarios, escrito el pasado mes de agosto.

Tampoco las indicaciones para los visitantes gozan de la mejor popularidad. "La Catedral de Sevilla es bastante grande y una de las más antiguas, pero la señalización para saber dónde empezar y cómo continuar no era muy intuitiva". Eso sí, "está bellamente decorada con estatuas y pinturas religiosas; y dentro se puede encontrar la tumba de Cristóbal Colón". Asimismo, otro usuario la puntúa con una única estrella y su consejo es el siguiente: "Te aconsejo que compres la entrada presencialmente, ya que es más barato. El audioguia me ha parecido caro (5€) y prácticamente no dice nada interesante".