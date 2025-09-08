Así hablan los turistas sobre la Plaza de España, después de visitar Sevilla: "Es una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de toda España"

La Plaza de España es uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla. Enclavado en el Parque de María Luisa, se trata de un conjunto arquitectónico de gran belleza que, cada año, atrae a miles de turistas procedentes de todos los rincones del mundo. Para aquellos que visitan la capital hispalense por primera vez, "esta es una parada obligatoria", afirman algunas de las más de 170.000 reseñas que podemos encontrar en Google.

Esta monumental plaza histórica fue proyectada por Aníbal González, el mismo arquitecto que dio vida a grandes construcciones como la capilla del Carmen en Triana, el pabellón Mudéjar o la casa de Laureano Montoto, una de las mejores representaciones del estilo modernista en Sevilla. Asimismo, la Plaza de España fue construida entre 1913 y 1916, con vistas a la que todavía era la futura Exposición Iberoamericana de 1929.

Además de sus imponentes fuentes, el lugar está flanqueado por tres importantes edificios: el Museo de Artes y Costumbres Populares, de estilo neomudéjar; el Museo Arqueológico, de estilo neorrenacentista; y el Pabellón Real, de estilo neogótico. Pero ¿qué dicen los turistas sobre este lugar? A continuación, repasamos algunas de las críticas más llamativas.

Belleza arquitectónica, detalles y un ambiente vibrante, lo más destacado

"La Plaza de España de Sevilla es, sin duda, una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de toda España", afirma una internauta. "Es un lugar perfecto para pasear tranquilamente y admirar los detalles de los azulejos que representan cada provincia, lo que añade un toque mágico a la experiencia". Asimismo, otro usuario la considera "una obra maestra que combina historia, arte y arquitectura de una manera majestuosa".

En sus palabras, "cada rincón está cargado de detalles que celebran la diversidad y la riqueza cultural de las comunidades autónomas españolas"; y añade que "sus azulejos, puentes y el hermoso canal le otorgan un carácter mágico que deja sin aliento". Por otro lado, el ambiente vibrante de la zona es un gran aliciente para numerosas personas. "Hay cantantes callejeros en las zonas de buena acústica que le dan mucha vida a la plaza".

Por si esto fuera poco, algunos subrayan el hecho de que sea un espacio gratuito, de fácil acceso; al tiempo que encumbran la calidad de sus detalles cerámicos. Para disfrutar de todo el embrujo sevillano que ofrece la plaza, algunos aconsejan visitarla en las primeras y últimas horas del día, con el fin de eludir la masificació habitual.

Carruajes con caballos y los conciertos, las principales críticas

Sin embargo, no todos los aspectos a los que aluden los visitantes son positivos. En este sentido, una de las principales críticas recae directamente sobre los carruajes con caballos. "Gran joya de Sevilla y gratuita. Lástima que haya que ver aún cómo maltratan a los caballos y la poca empatía de las personas que se montan en los carros", puntualiza una turista; y no es la única. "Lugar muy lindo, aunque todavía no entiendo cómo usan a los caballos con carretas; algo que se podría reemplazar por algún otro transporte decorado como en Lisboa. Hay bastante olor justamente por eso".

Además, hay quien comenta la realización de conciertos en verano como algo a tener en cuenta antes de escoger las fechas para visitar la ciudad. "Me encanta este lugar, pero cuando hay conciertos, cierran la plaza y, si vienes de lejos para verla, es una pena". Claro que, todo depende del motivo por el que se realice el viaje. "El evento Icónica está siendo inigualable", afirmaba otro internauta en el mismo período de tiempo.