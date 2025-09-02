Así hablan los turistas del Parque María Luisa, uno de los enclaves mejor valorados de Sevilla: "Me hizo sentir parte de un museo al aire libre"

El Parque María Luisa no es solo el principal pulmón verde de Sevilla, sino también uno de los lugares que soporta mayor afluencia turística. Frontera natural entre el Centro y el sur de la ciudad, se trata en origen de los jardines privados del palacio de San Telmo que fueron donados en 1893 por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón.

Sobre este eje se alinean las plazas de España y de América, construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929, y monumentos en forma de glorietas dedicados a literatos y artistas como Bécquer, Goya, los Hermanos Machado o Concha Piquer. Todo aquel que ha visitado Sevilla ha paseado por el Parque María Luisa, pero ¿qué dicen los turistas sobre estos jardines? A continuación, repasamos algunas de las reseñas más llamativas.

De su "aire romántico" a las mujeres que leen la mano, entre lo más destacado

Este rincón de la capital hispalense puede presumir de tener un excelente historial de reseñas, con una nota media de 4,8 estrellas entre más de 40.000 opiniones en Google. Para muchos visitantes, este es el lugar predilecto donde soportar las altas temperaturas de Sevilla. "Se agradece una masa boscosa tan densa como esta en medio de una ciudad extremadamente calurosa. Después de visitar la Plaza de España bajo el sol abrasador, no hay nada como buscar un banco y sentarse a la sombrita", apunta un usuario.

Los hay que también destacan que este no es solo una zona verde a la que acudir en verano: "Recomiendo especialmente visitarlo en temporada de naranjos en flor, finales de invierno o principios de primavera, cuando el aroma de azahar que inunda el parque es simplemente inolvidable.

Pero el Parque María Luisa es mucho más que un espacio de sombra. "Caminar por sus paseos me hizo sentir parte de un museo al aire libre: glorietas dedicadas a Bécquer, los Álvarez Quintero o Cervantes, fuentes ornamentadas, pabellones mudéjares y rincones llenos de encanto", destaca otro visitante en una reseña reciente. En general, lo definen como un lugar "con un aire romántico", con gran diversidad, en el que "cada rincón esconde una historia fascinante". Cabe recordar que este enclave está declarado Bien de Interés Cultural.

Además de un sitio en que desconectar, los visitantes reseñan que este sea un lugar en que poder realizar experiencias diferentes como pasear a caballo o en barca. Incluso llama la atención que uno de los visitantes valore la presencia de mujeres a la entrada que ofrecen leeer la mano a cambio de dinero: "La experiencia está bien, pero no dejes que te saquen demasiada plata".

La suciedad y el cierre de la Plaza de España por el Icónica, principales críticas

Por otro lado, las críticas de los turistas se dirigen por lo general al aspecto descuidado y la falta de mantenimiento que presenta el Parque en algunas zonas. "Bastante descuidado, algo sucio, no hablo solamente de las hojas. Las fuentes que funcionaban, entiendo que debe ahorrarse el agua, no estaban mantenidas", escribe Dani. Este mismo usuario critica que la Plaza de España estuviera cerrada con motivo del Festival Icónica, "que dura casi un mes".

En el mismo sentido, se queja Ana Gago: "La experiencia fue muy buena, pero tuvimos que rodear un poco porque había un festival de conciertos".