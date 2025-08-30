Cómo viajar a Santorini sin moverte de la Playa del Cristo de Estepona

Un nuevo beach club irrumpe en la siempre lujosa y competitiva Costa del Sol. Eva Estepona te hará viajar a Grecia sin la necesidad de montarte en un avión. El nuevo restaurante y beach club aspira a convertirse en el local de moda de la costa malagueña. Ubicado en la Playa del Cristo y con unas vistas privilegiadas a Gibraltar y Marruecos, Eva Estepona combina la tradición griega con el espíritu relajado del Mediterráneo. Un recinto con todo tipo de comodidades y pensado para el relax y el confort en un entorno único e incomparable.

Eva Estepona es un beach club inspirado en la diosa griega del agua. El local ofrece una forma diferente de vivir la esencia andaluza en un espacio que conecta Grecia y España, pensado para saborear, detenerse y conectar. Con más de 5.000 metros cuadrados frente al mar, el proyecto cuenta con distintas áreas diseñadas para acompañar cada momento del día, desde el almuerzo hasta la noche.

Su propuesta gastronómica te permitirá disfrutar de los sabores de raíz helena reinterpretados con una mirada local. Su carta apuesta por productos frescos, elaboraciones propias y una presentación cuidada. Platos como el queso manouri con miel y nueces tostadas, la tirokafteri casera, suave y ligeramente picante, y una selección de mariscos al grill se combinan con opciones vegetarianas elaboradas con bulgur, legumbres, tomates de temporada y hierbas frescas. Además, el restaurante cuenta con un mostrador de mariscos frescos, que permite elegir directamente el producto del día, así como una carta de cócteles diseñada para equilibrar la experiencia con frescura.

Eva Estepona ha sido concebido como un destino de desconexión. Un lugar en el que almorzar junto al mar, pasar la tarde en la piscina, brindar al atardecer, cenar con vistas al mar o celebrar momentos especiales en un entorno cuidado y auténtico. Con capacidad para 120 comensales en el restaurante principal, Eva también dispone de una terraza con capacidad de hasta 170 comensales al aire libre con vistas al mar y un comedor íntimo en la planta superior para 70 invitados. El espacio se completa con una piscina infinita rodeada de olivos y piedra natural, tumbonas, camas balinesas y tres áreas privadas.

Este nuevo espacio es sinónimo de diversión, bienestar y entretenimiento. Durante los meses de verano, Eva Estepona se transforma en un punto de encuentro vibrante con una programación que incluye desde rituales de sunset con música instrumental en directo, cócteles especiales inspirados en la cultura griega como Atenea, Poseidón o Zeus, y la mejor selección de DJs que animan la puesta de sol hasta entrada la noche.

Diseñada por el prestigioso estudio internacional YODEZEEN, la arquitectura de Eva Estepona se inspira en los destinos más icónicos de Grecia, capturando la esencia de Santorini. Muebles elaborados en materiales nobles, luz natural, texturas cálidas y una cuidada integración con el entorno rinden homenaje al Mar Egeo sin perder la identidad relajada del sur.

Eva Estepona promete ser el nuevo referente de ocio y gastronomía en la Costa del Sol, ofreciendo una experiencia única que combina lo mejor de España y Grecia en un espacio situado en un marco incomparable que cuida hasta el último detalle.