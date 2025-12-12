El Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este viernes el acto de investidura de la rectora Carmen Vargas, la primera mujer que se pone al frente de esta institución académica, con más de 500 años de historia. En el discurso con el que ha iniciado este mandato ha reclamado a la Junta de Andalucía "una financiación más justa", al recordar que la universidad pública es el motor de transformación de la sociedad. El teletrabajo, la reducción de la burocracia y la evaluación compensatoria serán los primeros proyectos que ponga en marcha Vargas, cuyo equipo de vicerrectores dará a conocer la próxima semana.