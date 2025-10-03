Cada primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, una fecha que invita a recordar la fuerza de un gesto tan simple como transformador. Para entender mejor cómo influye en nuestro bienestar, entrevistamos a Pilar Ariza, psicóloga y profesora de Mindfulness en Sevilla, que explica cómo sonreír activa la calma, genera confianza y fortalece los vínculos humanos. Pero también quisimos saber qué significa la sonrisa en el día a día de la gente, y salimos a la calle a preguntar: ¿por qué sonríes y a quién dedicas tu sonrisa? Las respuestas fueron tan variadas como auténticas: desde quienes lo hacen por su familia o sus amigos, hasta quienes confiesan que sonríen simplemente "para sentirse vivos".