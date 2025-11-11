La décima edición de la feria Web Summit de Lisboa ha puesto el foco en China. De hecho, ha organizado por primera vez en este evento internacional una cumbre China, como la ha llamado la organización, que durante tres días concentrará a expertos para analizar los avances del gigante asiático en robótica o inteligencia artificial.

El propio fundador de la Web Summit, el irlandés Paddy Cosgrave, ha sido efusivo en sus halagos hacia estos avances de las empresas chinas y ha insistido en varias ocasiones en la importancia de prestarles atención.