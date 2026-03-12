Cipreses delante del Convento del Espíritu. Los vecinos de esta zona del Casco Antiguo de Sevilla y a quienes la frecuentan se han sorprendido al comprobar el árbol elegido por el Ayuntamiento en la urbanización de la confluencia de las tres calles de dicho enclave: Santa Ángela de la Cruz, Gerona y Dueñas. Se trata de una especie poco común en el viario hispalense y que aporta escasa sombra para la plaza creada, la cual aún no está acabada.

Según fuentes municipales, la selección del ciprés obedece a motivos de altura. En principio, los alcorques iban más alejados del monasterio, pero las tuberías y otras canalizaciones introducidas en las obras acometidas por Emasesa han obligado a retranquerlos hasta colocarlos próximos al convento. Tal situación ha obligado a sembrar dicha especie muy cerca de la fachada del cenobio, motivo por el cual en Parques y Jardines se han decantado por un árbol "poco invasivo" y que no afecta a la visión del conjunto arquitectónico.

Los vecinos de la zona y clientes de bares cercanos lamentan, sin embargo, esta elección, al tener en cuenta la escasa sombra que aporta el ciprés, lo que hará poco habitable la nueva plaza creada en los meses de calor. Debe recordarse que antes de esta reurbanización, la explanada delantera del Convento de Espirítu Santo hacía las veces de aparcamiento.

Los trabajos en este enclave acabarán en las vísperas de la Semana Santa, cuando se coloque el mobiliario aún pendiente. Destaca en esta reforma la recuperación del adoquín de Gerena, que ha sustituido en muchas de estas vías al asfalto.

El ciprés también está presente en las fachadas de otros conventos sevillanos, como el cercano de Santa Isabel.