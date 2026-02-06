Este centro educativo es uno de los secretos mejor guardado de la educación pública en Sevilla. Ubicado en la avenida de la Borbolla, en el barrio del Porvenir, se accede por el Parque de María Luisa, y dadas sus características en cuanto a edificación sus aulas no pueden ampliarse, lo que regala a las familias una ratio soñada: máximo 13 niños por clase. Una atención casi individualizada que los padres definen como un 'Montessori público y gratuito'.