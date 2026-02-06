DIRECTO
El colegio España, un oasis en la educación pública de Sevilla

Cuenta con una ratio máxima de 13 alumnos

El colegio de Sevilla que no tiene patio, hace el recreo en un parque público y acaba de ganar un premio mundial

El interior del colegio España / Rafa del Barrio

Este centro educativo es uno de los secretos mejor guardado de la educación pública en Sevilla. Ubicado en la avenida de la Borbolla, en el barrio del Porvenir, se accede por el Parque de María Luisa, y dadas sus características en cuanto a edificación sus aulas no pueden ampliarse, lo que regala a las familias una ratio soñada: máximo 13 niños por clase. Una atención casi individualizada que los padres definen como un 'Montessori público y gratuito'.

